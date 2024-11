Wolna Wigilia jeszcze w tym roku? Hołownia: Szczerze? Umiarkowana szansa

Pod koniec października Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

W zeszły piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Propozycja dot. wolnej Wigilii została skierowana do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia. Wniosek poparło 235 parlamentarzystów, podczas gdy 215 było przeciw.

Hołownia o szansach na wolną Wigilię w tym roku

Podczas wtorkowego spotkania z mediami w Sejmie Szymon Hołownia był pytany, jaka jest szansa na wolną od pracy Wigilię Bożego Narodzenia jeszcze w tym roku. – Szczerze? Umiarkowana – odpowiedział.

– Ten projekt został złożony dość późno, a proszę pamiętać, że jeżeli on teraz ma być procedowany nie na rympał, bo umówiliśmy się, że tak legislacji w tej kadencji nie robimy, to potrzebuje przejść przez komisje. W tej sprawie chcą się wypowiedzieć interesariusze z różnych stron, np. kasjerki, które słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu – wypowiadają się jasno, że chcą wolnej Wigilii. Ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy, pracownicy administracji. Komisje, Sejm, Senat i jeszcze 21 dni na prezydenta – mówił marszałek Sejmu.

– W momencie, w którym wprowadzilibyśmy to prawo w życie 19 czy 20 grudnia, kiedy są już poplanowane łańcuchy dostaw, ułożone systemy pracy, to może być naprawdę dużym wyzwaniem i nie wiem, czy sensowym – dodał.

W ocenie Szymona Hołowni w przyszłym roku jest "bardzo duża szansa", że Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Jak zaznaczył, jeśli będzie co do tego zgoda polityczna. – Ja nie mam z tym rozwiązaniem żadnego problemu. Natomiast musi to być wprowadzane w pewnym rytmie i porządku, na który się umówiliśmy. O tym, że Wigilia będzie 24 grudnia wiedzieliśmy wiele lat wcześniej i też można było zadziałać. Dobrze, że jest ten projekt, będziemy o nim rozmawiać, ale z techniczno-legislacyjnego punktu widzenia wolna Wigilia w tym roku może być trudna do wykonania – podkreślił.

Czytaj też:

Hołownia skarży się na reakcje zgromadzonych. "Obelgi, rechot, buczenie"Czytaj też:

"Nie na to się umawialiśmy". Hołownia grzmi: To nie może tak wyglądać