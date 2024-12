Petru będzie pracował w Wigilię. "Przed chwilą podpisałem umowę"

Ryszard Petru mocno krytykuje pomysł Wigilii Bożego Narodzenia wolnej od pracy. Jakiś czas temu polityk zadeklarował, że w ten dzień zasiądzie za kasą w jednym z marketów.

"Pragnę poinformować, iż przed chwilą podpisałem umowę zlecenie na pracę w Wigilię w jednym z warszawskich dyskontów" – poinformował w piątek na portalu X poseł Polski 2050.

Petru na kasie w Wigilię

W czwartek w programie "Graffiti" w Polsat News Ryszard Petru podzielił się pierwszymi szczegółami swojego "happeningu". – Finalizuję rozmowy z jedną z sieci tak, aby rozpocząć pracę o poranku 24 grudnia. Praca do godz. 13:00, a potem sprzątanie sklepu. Dopóki nie mam sfinalizowanej papierologii, nie chcę ogłaszać, gdzie to będzie i czy na 100 proc. będzie. Na 99 proc. to się stanie – mówił.

– To jest pokazanie, że praca jest ważna, że w ten sposób tworzy się dochód narodowy – mówił.

Wolna Wigilia

6 grudnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dniach wolnych. Nowela wprowadza wolną od pracy Wigilię Bożego Narodzenia, a jednocześnie dodatkową, trzecią niedzielę handlową w grudniu. Wprowadzone poprawki zakładają m.in., że pracownicy zatrudnieni w handlu będą mogli pracować w grudniu nie więcej niż w dwie niedziele. Nowa regulacja ma wejść w życie od przyszłego roku. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Celem poprawek było doprecyzowanie nazewnictwa oraz zobowiązanie pracodawców, by pracownicy handlu pracowali w grudniu nie więcej niż w dwie niedziele. Poselski projekt dotyczący wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 24 grudnia złożyła Lewica. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. W trakcie prac w komisjach wprowadzono przepis dotyczący trzeciej niedzieli handlowej w grudniu. Przyjęcie takiej wersji nowelizacji komisje rekomendowały Sejmowi.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

