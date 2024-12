Wolna Wigilia. Sejm przyjął poprawki Senatu

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dniach wolnych. Nowela wprowadza wolną od pracy Wigilię Bożego Narodzenia, a jednocześnie dodatkową, trzecią niedzielę handlową w grudniu. Wprowadzone poprawki zakładają m.in., że pracownicy zatrudnieni w handlu będą mogli pracować w grudniu nie więcej niż w dwie niedziele. Nowa regulacja ma wejść w życie od przyszłego roku.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Posłowie za poprawkami Senatu

Celem poprawek było doprecyzowanie nazewnictwa oraz zobowiązanie pracodawców, by pracownicy handlu pracowali w grudniu nie więcej niż w dwie niedziele.

Poselski projekt dotyczący wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 24 grudnia złożyła Lewica. Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w ubiegłym tygodniu, po czym projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. W trakcie prac w komisjach wprowadzono przepis dotyczący trzeciej niedzieli handlowej w grudniu. Przyjęcie takiej wersji nowelizacji komisje rekomendowały Sejmowi.

Minister: To są dobre zmiany

– Dziś Mikołajki i tak się złożyło, że Sejm oddał Polakom to, co najcenniejsze – czas. Czas z rodziną, z bliskim, z tymi, których się kocha. (...) To są dobre zmiany dla polskich rodzin, dla polskich pracowników – mówiła w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica).

Pod koniec listopada minister finansów Andrzej Domański powiedział, że wolna Wigilia Bożego Narodzenia to koszt 2,3 mld zł dla budżetu państwa i 4 mld zł dla całej gospodarki. Wskazał, że wolny 24 grudnia to "złe rozwiązanie". Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

