Watykan: Franciszek wprowadza program 300 plus

Począwszy od 1 stycznia 2025 r., każda rodzina otrzyma miesięczny dodatek w wysokości 300 euro, który będzie obowiązywał do ukończenia przez dzieci 18. roku życia lub do końca ich zwykłego toku studiów, pod warunkiem, że zostanie to udokumentowane zaświadczeniem o przyjęciu do szkoły lub na uniwersytet, a w każdym razie nie później niż do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Z komunikatu prasowego wydanego przez Gubernatorat dowiadujemy się, że Ojciec Święty wydał polecenie natychmiastowego wdrożenia tego środka podczas audiencji, na której przyjął 19 grudnia kard. Fernando Vérgeza Alzagę, przewodniczącego Gubernatoratu i siostrę Raffaellę Petrini, sekretarza generalnego. Wśród innych ogłoszonych środków znalazło się wydłużenie urlopu rodzicielskiego z trzech do pięciu dni, który obejmuje oboje rodziców, w tym rodziców adopcyjnych lub zastępczych.

Mniej pieniędzy dla kardynałów

Od 1 listopada ubiegłego roku pensje kardynałów pracujących w Kurii Rzymskiej zostały obniżone o kilkaset euro, zgodnie z listem prefekta Sekretariatu Spraw Gospodarczych Maximino Caballero. W czasie trwających reform gospodarczych jest to niezbędny znak gotowości do służby. W związku z tym uznano potrzebę wniesienia wkładu, począwszy od osób zajmujących najwyższe stanowiska w Watykanie.

Według raportu, wynagrodzenie kardynałów pracujących w dykasteriach (jest ich około trzydziestu) – wynosi nie więcej niż 5000 euro, wliczając w to premie i dodatkowe świadczenia. Zapowiedziane cięcia wyniosły więc prawdopodobnie kilkaset euro. Jest to symboliczna ofiara, która, jak miał nadzieję papież, zostanie przyjęta w "duchu współpracy dla dobra Kościoła".

Już dwa lata temu poprzednik obecnego sekretarza ds. gospodarki, Guerrero Alves wyraził zaniepokojenie brakiem równowagi obecnego systemu gospodarczego. Według Alvesa potrzebne były odważne decyzje, aby ją przywrócić. W ostatnim budżecie deficyt Watykanu wyniósł około 83 milionów euro.

