Hiszpania: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że męska wspólnota religijna musi przyjąć kobietę

O sprawie donosi Ordo Iuris. W 2008 roku do Papieskiego, Królewskiego i Czcigodnego Niewolnictwa Najświętszego Chrystusa z La Laguna płynął wniosek o członkostwo, którego autorem była kobieta. Został on odrzucony z powodów formalnych. W odmowie wskazano, że założona w 1545 roku wspólnota katolicka składa się wyłącznie z mężczyzn.

Skarga do sądu

Kobieta wniosła zatem skargę do sądu i instancji, który przyznał jej rację, stwierdzając, iż przepis ten jest niezgodny z hiszpańskim prawem, gdyż uniemożliwia osobom płci żeńskiej przystąpienia do bractwa. Bractwo wniosło apelację, w której powołano się na art. 13 Konstytucji Hiszpanii z 1978 roku (Constitución Española), gwarantujący prawo do wolności religijnej oraz art. 6 ustawy organicznej o wolności religijnej z 1980 roku (Ley Órganica de Libertad Religiosa), na mocy którego zarejestrowane kościoły, wyznania i wspólnoty wyznaniowe posiadają pełną autonomię i mogą ustanawiać własne zasady organizacyjne i ustrój wewnętrzny. Sąd utrzymał jednak wyrok korzystny dla kobiety.

Kolejnym krokiem podjętym przez zgromadzenie było złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego Hiszpanii. Ten przyznał rację bractwu, orzekając, iż nie naruszyło ono praw podstawowych, ponieważ jego działalność jest chroniona wolnością religijną.

Sprawa nie zakończyła się jednak na tym orzeczeniu. Kobieta wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wygrała. Sędziowie TK uznali, że jej podstawowe prawa do równości i wolności zrzeszania się zostały naruszone. Ponadto Trybunał stwierdził, że orzeczenie Sądu Najwyższego oraz art. 1 statutu stowarzyszenia są niezgodne z hiszpańskim prawem.

Orzeczenie hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego spotkało się z szeroką krytyką i wywołało liczne kontrowersje, odnoszące się przede wszystkim do narzucania funkcjonującej od stuleci wspólnocie religijnych ideologicznych zasad funkcjonowania, co w komentowanym przypadku nastąpiło pod przykrywką walki z „dyskryminacją” oraz wbrew przepisom tamtejszego prawa.

Czytaj też:

Tylko zjednoczeni możemy powstrzymać globalistówCzytaj też:

Porażające dane. Ponad 365 mln chrześcijan jest prześladowanych