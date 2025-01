Tylko zjednoczeni możemy powstrzymać globalistów

Przed nami stoi wyzwanie obrony polskiej suwerenności, zagrożonej przez uległość rządu Donalda Tuska wobec europejskich, a szczególnie niemieckich wpływów. Dlatego od miesięcy budujemy międzynarodową koalicję z partnerami z UE i USA, która będzie mogła powstrzymać plany zwolenników „Państwa Europa”.

Polska będzie musiała przyjmować 100 000 migrantów rocznie!

Rząd Donalda Tuska jeszcze przed objęciem prezydencji ogłosił, że jego priorytetem będzie pełne wdrożenie Zielonego Ładu oraz „paktu migracyjnego”. Podczas, gdy w Polsce rządzący mamią rodaków obietnicami twardej polityki migracyjnej, w europejskich deklaracjach Polska wprost zobowiązuje się do „poczynienia wszelkich prawnych i praktycznych wysiłków”, aby „wdrożyć pakt o migracji i azylu”. Rząd przyjął również zobowiązanie, by „kontynuować transformację Unii w kierunku neutralności klimatycznej”.

O zgubnych skutkach paktu migracyjnego ostrzegaliśmy w raporcie z listopada. Już od przyszłego roku Polska będzie zobowiązana do przyjmowania 100 000 lub więcej nielegalnych i problematycznych migrantów… rocznie!

Skutki takiej niekontrolowanej migracji widzimy w wielu krajach Europy. Od tygodnia chwieje się rząd Wielkiej Brytanii, gdzie po latach cenzurowania informacji na jaw wychodzi wstrząsająca prawda o pakistańskiej mafii gwałcicieli dzieci, chronionej przez rząd, policję i sądy w ramach „polityki wielokulturowości”. Ojcowie, którzy odnajdowali swoje porwane córeczki i ruszali na ich ratunek, byli aresztowani i sądzeni, a oficjalne wytyczne nakazywały uznawać przetrzymywanie dziewcząt w seksualnej niewoli za „świadomy wybór stylu życia” ofiar. Sprawcy pozostawali bezkarni lub stosowano wobec nich rażąco niskie kary, jak ta wymierzona. Hamudowi Al-Soaimi, który za brutalny gwałt na dziewczynce miał… odsłużyć 180 godzin prac społecznych. Kolejne ujawniane informacje dowodzą, że powstanie i rozwój mafii, której ofiarami padło wiele dzieci, nie byłoby możliwe, gdyby nie tyrania politycznej poprawności oraz strach przed ujawnieniem niepowodzenia ideologicznego planu stworzenia społeczeństwa multikulturowego.

Czy Donald Tusk sprzeda Polskę?

Ideologiczne projekty migracyjne oraz Zielony Ład to nie wszystko. Zwolennicy budowy europejskiego superpaństwa wykorzystają uległość Donalda Tuska, by właśnie teraz pchnąć naprzód projekt „Państwa Europa”, likwidując resztki narodowej suwerenności oraz wymuszając na Polsce podporządkowanie ideologicznym projektom. W opublikowanym na stronach rządowych programie możemy przeczytać między innymi o planowej kontynuacji prac nad wewnętrznymi reformami UE, które, w ocenie twórców dokumentu, mają pozwolić zrealizować jej priorytety długoterminowe, zapewnić sprawne funkcjonowanie polityk unijnych oraz zdolność do działania w obliczu nowej rzeczywistości geopolitycznej.

Rząd Donalda Tuska wprost zadeklarował też, między innymi, kontynuowanie prac nad projektem rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa, który ma narzucić Polsce akceptację zagranicznych „homoadopcji”. Wśród planowanych działań wymienia się również walkę z „dezinformacją” na temat unijnych polityk środowiskowych i klimatycznych, za czym stoi zapowiedź cenzury i propagandy.

Chcąc dziś skutecznie bronić życia, rodziny, wolności i polskiej suwerenności, musimy pokładać nadzieję przede wszystkim w przebudzeniu świadomości rodaków oraz budowie silnych sojuszy międzynarodowych. Narodowy sprzeciw, wzmocniony przez podobne ruchy ze strony sojuszników z Włoch, Francji, Hiszpanii, Węgier, Słowach, Czech czy USA, może powstrzymać zgubne dla Polski plany Donalda Tuska i Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen.

Otwieramy oczy naszym partnerom z całego świata

Przygotowywane przez nas raporty na temat paktu migracyjnego, reformy Unii Europejskiej, Zielonego Ładu czy otwartego wsparcia dla niekonstytucyjnego uderzenia przez rząd Donalda Tuska w ochronę życia, wolność słowa, sądy i praworządność – są nie tylko tłumaczone na język angielski (a czasem także francuski czy węgierski), ale także docierają precyzyjnie do najważniejszych partnerów.

Już w tym tygodniu wylecę do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostałem zaproszony do wzięcia udziału w uroczystościach zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. Prezydenta USA. To doskonała okazja, by przez kilka dni odbyć spotkania z kluczowymi partnerami w Stanach, którzy zjadą się wówczas do Waszyngtonu. Wiele ze spotkań będzie poświęconych wspólnym staraniom o obronę życia, małżeństwa i wolności w UE, ONZ czy WHO, ale nie zabraknie też czasu na przekazanie partnerom raportu Ordo Iuris oraz analiz Prawników dla Polski na temat niszczenia polskiej praworządności przez rząd Donalda Tuska. Tylko w ten sposób możemy przeciwdziałać fałszywej propagandzie rządzących.

To właśnie dzięki rozwojowi międzynarodowej sieci relacji, w najbliższych tygodniach opublikujemy duży, anglojęzyczny raport na temat przyszłości Unii Europejskiej. We współpracy z partnerami z Hiszpanii, Węgier, Włoch, Czech czy Francji przedstawimy w nim konserwatywną alternatywę dla forsowanej koncepcji „Europejskiego Superpaństwa”. Przypominamy przy tym, że niszczenie suwerenności nigdy nie przyniosło Europe dobrobytu i pokoju.

W ubiegłym roku byliśmy współorganizatorem dwóch dużych konferencje międzynarodowe. We wrześniu zorganizowaliśmy – wraz z kluczowym republikańskim think tankiem USA The Heritage Foundation – konferencję w Warszawie z udziałem najważniejszych konserwatywnych ośrodków analitycznych z Europy i USA, podczas której prelegenci z Polski, USA, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Rumunii, Węgier i Chorwacji rozmawiali o transatlantyckiej perspektywie zmian traktatowych proponowanych przez UE.

W grudniu Instytut Ordo Iuris oficjalnie współorganizował VI Transatlantycki Szczyt Political Network for Values (PNfV – „polityczna sieć dla wartości”). Ponad 300 ekspertów i polityków z 45 państw świata i czterech kontynentów debatowało w sali obrad hiszpańskiego Senatu w Madrycie nad wspólną strategią obrony życia, rodziny i wolności. To delegaci z Ameryki Południowej i Afryki, obecni na tym wydarzeniu, są jednymi z naszych najważniejszych sojuszników w ONZ, gdy dyskutowane są sprawy aborcji, „mowy nienawiści” czy postulaty ideologów gender lub aktywistów LGBT. Na madryckim szczycie byli członkowie rządów z takich krajów, jak Argentyna, Włochy czy Węgry oraz osoby bliskie przyszłej administracji prezydenta elekta Donalda Trumpa. W konferencji uczestniczyli także – na nasze zaproszenie – polscy politycy z Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Niezawodna „Gazeta Wyborcza” pisała potem o wprowadzaniu przez Ordo Iuris polskich polityków w międzynarodowe środowisko Donalda Trumpa i Javiera Milei.

W czasie tego wydarzenia ogłosiliśmy nasz nowy projekt – Forum Obywatele Przeciw Globalnemu Zarządzaniu (Citizens Against Global Governance), który zakłada pogłębienie współpracy prawników i analityków prawa międzynarodowego, gotowych do wspólnego monitorowania i interweniowania wszędzie tam, gdzie międzynarodowe organizacje uzurpują sobie prawo do „globalnego zarządzania” ze szkodą dla suwerenności rządów krajowych oraz demokratycznej kontroli obywateli nad władzą.

Wspólnie możemy zwyciężać!

Dobrym przykładem istoty takiej kooperacji są prace nad traktatem antypandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia, który miał zostać przyjęty w mijającym roku. Dzięki szerokiej akcji sprzeciwu wielu organizacji i środowisk eksperckich – w tym Ordo Iuris – przyjęcie traktatu zostało przełożone na przyszły rok. Co więcej, pod presją obrońców suwerenności państw narodowych, doszło do istotnych zmian w treści dokumentu, w którym dziś mocno wybrzmiewa poszanowanie dla suwerenności rządów krajowych, o co od samego początku walczyliśmy.

To jednak nadal tylko kropla w morzu aktywności prawników Ordo Iuris i stojących przed nami wyzwań. Niedawno eksperci Instytutu przygotowali stanowisko na 63. Sesję Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego, w którym stanowczo sprzeciwiamy się zmuszaniu państw Afryki do akceptacji ideologii gender i upowszechniania aborcji. Z biurek naszych ekspertów trafiło także memorandum dla europosłów i analiza raportu Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, który bezpodstawnie uderzał w Polskę za… obronę życia. W ubiegłym roku przygotowaliśmy łącznie 12 stanowisk Ordo Iuris dla agend ONZ. Dzięki Ordo Iuris, głos w obronie życia, rodziny i wolności wybrzmiewa mocniej w murach nowojorskich sal Organizacji.

A już za dwa miesiące dwie panie z naszego zespołu międzynarodowego będą brały udział w sesji Komitetu ds. Statusu Kobiet ONZ, zdominowanego od lat przez radykalną lewicę i stanowiącego oś aborcyjnej i antykobiecej propagandy.

Nie zwalniamy tempa!

Nasza aktywność została niedawno doceniona między innymi przez portal LiveAction, który poświęcił Instytutowi Ordo Iuris cały artykuł pod tytułem „Polski think tank jest na pierwszej linii frontu obrony życia, rodziny i wolności w całej Europie”.

Każda złotówka przekazana Instytutowi Ordo Iuris jest przez nas niezwykle precyzyjnie i skutecznie lokowana w najbardziej wrażliwych obszarach obrony życia, rodziny, wolności i narodowej suwerenności. Nasi eksperci pracują nie tylko w kraju, ale także tam, gdzie wykuwa się prawo międzynarodowe – tam, gdzie przez lata udzielnie rządziły lewicowe organizacje i światowi beneficjenci zabijania nienarodzonych, deprawowania dzieci i niszczenia wiary.

Dzięki wsparciu Przyjaciół i Darczyńców Ordo Iuris, nasz wspólny głos może dzisiaj powstrzymywać straszliwe plany ideologów.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris