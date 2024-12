Wolna Wigilia podwyższy stopę bezrobocia. Ministerstwo Finansów podało szacunki

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w Wigilię podwyższy stopę bezrobocia o 0,25 pp. oraz zmniejszy liczbę pracujących o 0,04 mln – wynika z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

"W przeciętnym roku wypada ok. 260 dni roboczych, po korekcie o urlopy płatne i bezpłatne, a także zwolnienia lekarskie otrzymujemy liczbę ok. realnych 220 dni roboczych. Zmniejszenie ich liczby o jeden wiązałoby się ze spadkiem podaży pracy o 1/220, lecz w praktyce spadek wydajności byłby mniejszy. Duża część firm i państwowych instytucji pozwala w Wigilię pracownikom skończyć pracę wcześniej, sporo osób jest na urlopach, sporo osób pracuje zdalnie, a praca bywa w ten dzień bardziej zdezorganizowana" – napisał wiceminister finansów Jurand Drop w odpowiedzi na interpelację w sprawie wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiej dot. skutków dla budżetu państwa wprowadzenia wolnej Wigilii.

Koszty wolnej Wigilii. Analiza Ministerstwa Finansów

Część pracujących w polskiej gospodarce to samozatrudnieni i przedsiębiorcy, którzy w dużej mierze sami ustalają swój czas pracy. Można więc dla uproszczenia przyjąć założenie, że efektywność pracy w Wigilię jest równa połowie efektywności zwykłego dnia roboczego, jak stwierdził wiceminister finansów. "Przy przyjęciu powyższych założeń i dokonaniu symulacji z wykorzystaniem modelu makroekonometrycznego NEMPF, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego (spadek podaży pracy) w Wigilię, prowadzi do spadku nominalnego PKB w danym roku o ok. 3,8 mld zł (ok. 0,1 proc.) i do spadku dochodów państwa o 2,3 mld zł" – wskazał Drop.

Pod koniec listopada minister finansów Andrzej Domański powiedział, że wolna Wigilia Bożego Narodzenia to koszt 2,3 mld zł dla budżetu państwa i 4 mld zł dla całej gospodarki. Wskazał, że wolny 24 grudnia to "złe rozwiązanie". W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o dniach wolnych, która wprowadza wolną Wigilię, a jednocześnie dodatkową, trzecią niedzielę handlową w grudniu. Nowa regulacja ma wejść w życie od przyszłego roku. Poselski projekt dotyczącego wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 24 grudnia złożyła Lewica.

