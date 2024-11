Sejm zdecydował ws. wolnej Wigilii. Wicepremier: Będziemy walczyć w Senacie

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje także, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Ta poprawka pojawiła się podczas prac komisji sejmowych.

Za przyjęciem propozycji opowiedziało się 403 posłów, przeciw było 10, a 12 wstrzymało się od głosu.

Gawkowski: Będziemy walczyć

Lewica nie chce czekać z wprowadzeniem przepisów do przyszłego roku. – Nie składamy broni, będziemy walczyć w Senacie o usunięcie zapisu o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu i o ustanowienie wolnej Wigilii jeszcze w tym roku – zapowiedział w czwartek w TVP Info wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Na pytanie, czy Lewica złoży stosowną poprawkę w Senacie, mimo że do Wigilii nie ma zbyt wiele czasu, Gawkowski odpowiedział: – Ale trzy tygodnie do 24 grudnia to jednak trzy tygodnie i trochę czasu jest.

Polityk Lewicy odniósł się również do uwagi, że handlowcy mają już zakontraktowane dostawy. – Badaliśmy to i rozmawialiśmy też o tym, że to nie jest taka ważna sprawa, czy kilka tygodni wcześniej ktoś będzie wiedział, czy nie – oznajmił.

Dni wolne od pracy

Przypomnijmy, że pod koniec października Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

W Polsce mamy obecnie 13 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

