"Wrzutka legislacyjna". Poseł PiS: Nagle proponują likwidację 1/4 niedziel wolnych od handlu!

Sejm w środę wznowi obrady. Posłowie zajmą się m.in. projektem Lewicy dot. wolnej od pracy Wigilii Bożego Narodzenia.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

"Wrzutka legislacyjna"

"Skandal! Platforma postanowiła wykorzystać debatę o wolnej Wigilii do zrobienia wrzutki legislacyjnej – nagle proponują likwidację 1/4 niedziel wolnych od handlu! I nie ukrywają, że to dopiero początek… Chcą znowu zmuszać pracowników handlu do pracy w niedziele! Nie pozwolimy na to!" – napisał we wtorek na portalu X poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. I dołączył do wpisu zdjęcie z poprawką Koalicji Obywatelskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. KO proponuje, by od 1 stycznia 2026 r. każda pierwsza niedziela miesiąca była niedzielą handlową.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku.

Wolna Wigilia?

Pod koniec października Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Na początku listopada Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy dotyczący ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch komisjach sejmowych. Wcześniej odrzucony został wniosek, który postulował niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu.

W Polsce mamy obecnie 13 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

