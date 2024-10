Episkopat reaguje na propozycję Lewicy. "Służy człowiekowi i rodzinie"

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chciałaby, aby już w tym roku 24 grudnia był dniem wolnym od pracy. – Obecnie pracodawcy skracają czas pracy, ludzie biorą wolne w Wigilię. Dobrze byłoby, aby prawo nadążało za rzeczywistością, urealnijmy to prawo. Dzięki wolnemu od pracy w Wigilię, każdy będzie mógł się przygotować do świąt. Ucieszą się rodziny wierzące i niewierzące – mówiła polityk na antenie Tok FM.

Minister zaznaczyła, że Wigilia Bożego Narodzenia wolna od pracy to inicjatywa klubu parlamentarnego Lewicy. – Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, bo to będzie projekt poselski, nie rządowy – podkreśliła.

Episkopat popiera projekt Lewicy

Do propozycji Lewicy odniósł się sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. – Z naszej perspektywy jest to inicjatywa słuszna, ponieważ służy człowiekowi i rodzinie. Troskę o szeroko pojęte dobro osoby, zwłaszcza to duchowe, jesteśmy jako Kościół gotowi dzielić z każdym i w związku z tym popierać dobre inicjatywy, bez względu na ich polityczne źródło – powiedział biskup Waldemar Musioł.

– Propozycję Lewicy, aby Wigilia była dniem ustawowo wolnym od pracy, odczytujemy jako dobry pomysł. Za jego słusznością przemawia nie tylko argument teologiczny, który dotyczy osób wierzących, ale w naszym kraju również argument rodzinny, społeczny i kulturowy, które wzajemnie się przenikają – stwierdził przedstawiciel Episkopatu.

Wigilia wolna od pracy?

We wrześniu do Senatu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy. Petycja jest anonimowa, ale według dziennika "Rzeczpospolita", autorem może być Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL dwukrotnie w przeszłości składało projekty ograniczające czas pracy w Wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek.

W Polsce mamy obecnie 13 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

