Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w tym roku? Minister z Lewicy ma taki pomysł

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chciałaby, aby już w tym roku 24 grudnia był dniem wolnym od pracy.

– Obecnie pracodawcy skracają czas pracy, ludzie biorą wolne w Wigilię. Dobrze byłoby, aby prawo nadążało za rzeczywistością, urealnijmy to prawo. Dzięki wolnemu od pracy w Wigilię, każdy będzie mógł się przygotować do świąt. Ucieszą się rodziny wierzące i niewierzące – zauważyła polityk Lewicy, która była gościem Tok FM.

Wigilia wolna od pracy?

Minister zaznaczyła, że Wigilia Bożego Narodzenia wolna od pracy to inicjatywa klubu parlamentarnego Lewicy. Poselski projekt ustawy w tej sprawie ma zostać złożony już niebawem. – Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, bo to będzie projekt poselski, nie rządowy – podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

We wrześniu do Senatu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy. Petycja jest anonimowa, ale według dziennika "Rzeczpospolita", autorem może być Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL dwukrotnie w przeszłości składało projekty ograniczające czas pracy w Wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek.

W Polsce mamy obecnie 13 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Handel w Wigilię

Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

W listopadzie 2023 r. posłowie przyjęli nowelizację dot. handlu w Wigilię. Według tej noweli, zawsze, gdy 24 grudnia będzie przypadać w niedzielę (tak jak w ubiegłym roku), Wigilia będzie dniem bez handlu. Jednocześnie w takiej sytuacji handel będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię.

