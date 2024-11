Co z wolną Wigilią? Domański: Będę przedstawiał argumenty, że to złe rozwiązanie

Na początku listopada Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy dotyczący ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch komisjach sejmowych. Wcześniej odrzucony został wniosek, który postulował niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział we wtorek, że będzie prosił przewodniczących komisji sejmowych, "by uporali się z tą kwestią do następnej środy". – Tak, żebyśmy mogli uzupełnić porządek następnej środy o głosowanie ustawy o Wigilii, żeby było sprawozdanie dwóch komisji w tej sprawie – mówił Hołownia.

– Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld złotych, koszt dla budżetu na poziomie 2 mld 300 mln złotych – powiedział na antenie Radia Zet Domański. Szef resortu finansów zaznaczył jednocześnie, że mówimy o tylko jednym wolnym dniu.

Domański: Będę przedstawiał argumenty przeciw wolnej Wigilii

Jak wskazał Andrzej Domański, tysiące drobnych firm cieszy się tego dnia wysokimi obrotami. Minister nie ukrywa, że będzie się przeciwstawiał wprowadzeniu wolnej Wigilii. – Ja będę przedstawiał argumenty, że to złe rozwiązanie – powiedział.

Minister finansów wskazał w tym kontekście na trudną sytuację gospodarczą.

– W obecnym otoczeniu gospodarczym, często dość niełatwej sytuacji, jeśli chodzi o budżet, (…) jest to krok niepotrzebny – stwierdził.

Minister wskazuje na brak możliwości zrobienia zakupów

Zapytany o to, czy Polacy nie będą zawiedzeni faktem, że nie Wigilia Bożego Narodzenia nie będzie jednak dniem wolnym od pracy, Andrzej Domański odpowiedział: "miliony Polaków mogą również być zawiedzione, jeśli w tym dniu nie będą mogły zrealizować zakupów".

Minister zaznaczył jednocześnie, że Wigilia nigdy nie była dniem wolnym. Szef resortu finansów już zapowiedział, że przedstawi premierowi Donaldowi Tuskowi swoje stanowisko, a także wyliczenia.

