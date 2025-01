Lewandowski: Czekam na rozpatrzenie zażalenia. Zawsze pozostaje jeszcze jedna opcja

W piątek adwokat posła Marcina Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski mówił w RMF FM o jego sprawie w kontekście jego pobytu na Węgrzech i sytuacji prawno-politycznej.

W trackie rozmowy Lewandowski wyraził stanowisko, że Romanowski jest azylantem, a można go też nazwać "uchodźcą politycznym". Jak przypomniał, decyzję dotyczącą ochrony międzynarodowej wydał rząd węgierski.

W lutym posiedzenie zażaleniowe

Prawnik poinformował, że w lutym odbędzie się posiedzenie zażaleniowe [ws. tymczasowego aresztowania – red.]. – Sąd będzie rozpatrywał zarówno zażalenie moje, jak i prokuratora, który tę sprawę prowadzi – powiedział adwokat Romanowskiego.

Pytany, czy PiS proponował swojemu posłowi pomoc finansową, Lewandowski odpowiedział, że nic mu na temat nie wiadomo. – Myślę, że pan Marcin Romanowski jest doktorem nauk, jest osobą wykształconą i jakoś sobie poradzi. Aktualnie prowadzi działalność poselską – dodał.

Mecenas przekonywał, że wokół sprawy Romanowskiego narasta wiele mitów i legend. – Mój klient złożył oświadczenie wobec marszałka Sejmu, że rezygnuje z pobierania uposażeń i diet. To mu otwiera furtkę do prowadzenia działalności zarobkowej w innych obszarach. Przede wszystkim jest naukowcem. Nie wiem, co będzie robił i nie chcę się wypowiadać, jakie ma pomysły na swoje życie, ale jest osobą na tyle wykształconą, że może podjąć działalność zawodową, która przyniesie określony zarobek – tłumaczył Lewandowski.

Lewandowski: Na stole jest opcja wniosku o list żelazny

Prawnik powiedział, że nie ma wiedzy, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński wiedział o sprawie azylu i się nią interesował bądź na cokolwiek się zgadzał. – Sprawa Marcina Romanowskiego i udzielenie mu ochrony międzynarodowej, to jest de facto moim zdaniem dość znaczny problem dla rządu – ocenił adwokat.

– Czekam na rozpatrzenie zażalenia, które złożyłem w sprawie tymczasowego aresztowania. Na stole zawsze jest też możliwość ewentualnego wniosku o wydanie listu żelaznego – przypomniał Lewandowski Potwierdził też, że Marcin Romanowski nie planuje na razie powrotu do kraju.

Obrońca posła wyraził stanowisko, że w sytuacji do której doszło lekceważone są podstawowe zasady funkcjonowania państwa praworządnego.

Czytaj też:

Ziobro udzielił wywiadu Węgrom. Mówił o Orbanie, Tusku i RomanowskimCzytaj też:

"Nikt Kuronia nie eliminował z Sejmu". Kaczyński pytany o Romanowskiego