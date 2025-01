Drożyzna to "sztuczny" temat? Dziennikarka TVP: PiS wmawia ludziom, że jest gorzej

Dziennikarka powołując się na ustalenia Business Insider, stwierdziła, że "za rządów Donalda Tuska jest taniej niż za czasów PiS". – Czy to papugowanie Trumpa opłaci się PiS? Ja mam ostatnio wrażenie, że to są wszystko kalki z USA. Czy jest drożyzna czy jej nie ma to sztucznie wywołujemy temat i wmawiamy ludziom, że jest gorzej niż było – mówiła.

Roman Imielski, gość TVP, stwierdził, że jest to stały element w działaniach PiS. – Polacy odpowiedzą na to 18 maja i ocenią, czy żyje im się lepiej czy nie. Z sondażu CBOS wynika, że 60 proc. Polaków dobrze widzi swoją przyszłość finansową, więc ten twardy przekaz może nie zadziałać – stwierdził dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Dobrosz-Oracz stwierdziła wówczas, że PiS "po cichu liczył, że inflacja będzie wyższa". – To jest dość brutalna prawda. Gdy rząd rezygnował z zerowej stawki VAT i politycy mówili, że inflacja pod koniec roku będzie dwucyfrowa. Jakby czekali na to, żeby taka była – mówiła dziennikarka TVP Info.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Przypomnijmy, że decyzją ministra finansów Andrzeja Domańskiego od 1 kwietnia 2024 r. wróciła 5-proc. stawka VAT na żywność (zerowa stawka obowiązywała od lutego 2022 r., gdy inflacja wynosiła ponad 9 proc.). Podwyżka objęła produkty, które Polacy kupują najczęściej: pieczywo, mięso, ryby, jaja, warzywa czy owoce.

Jak podał w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,8 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2024 r. (według wstępnych danych).

Ile zarabiają Polacy? Dane GUS

Opublikowana w listopadzie przez Główny Urząd Statystyczny mediana zarobków, która w bardziej rzetelny sposób oddaje wysokość pensji Polaków, wyniosła w czerwcu 2024 r. 6507,39 zł brutto. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym okresie wynosiło 8057,41 zł brutto.

Mediana wynagrodzeń oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż 6507,39 zł brutto (około 4800 zł na rękę), a druga połowa otrzymała wynagrodzenia nie niższe.

