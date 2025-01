Kaczyński: Ten rok będzie rokiem drożyzny

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), w listopadzie inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 5 proc. r/r w w październiku).

Symbolem rosnących cen stało się masło, za które w pewnym momencie trzeba było płacić nawet 10 złotych. W reakcji rząd zdecydował się na interwencyjną sprzedaż tego produktu, co na chwilę pozwoliło obniżyć ceny.

Kaczyński: To będzie rok drożyzny

Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że za rosnące ceny odpowiada rząd Donalda Tuska. Prezes partii nie ma wątpliwości, że rok 2025 będzie rokiem drożyzny.

– Mamy zjawisko, które się po prostu nazywa drożyzną. Drożyzną, która odnosi się do bardzo wielu artykułów, w tym także artykułów pierwszej potrzeby, takich artykułów, jak to masło, które jest dzisiaj w Polsce słynne – powiedział podczas konferencji prasowej, dodając, że problem wysokich cen dotyczy także nabiału, mięsa czy pewnego rodzaju owoców.

Kaczyński podkreślił, że kwestia wysokich cen produktów spożywczych nie jest ważna dla najbogatszej części społeczeństwa, bo udział tego rodzaju wydatków w ich dochodach jest bardzo niewielki. Jest za to problemem dla mniej zamożnej części Polaków.

– Tych, którzy mają się nieco gorzej, ale niekoniecznie jakoś bardzo źle, to już jest rzecz rzeczywiście znacząca, bardzo znacząca i w tej chwili to zjawisko się nasila i można sądzić, że ten rok będzie rokiem drożyzny. […] To nie jest tak, że nie można było temu w żaden sposób zapobiec. Można było, można było utrzymać tarczę, można było utrzymać VAT, można było podjąć także różnego rodzaju inne działania – wskazał.

