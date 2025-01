Nowy przywódca Syrii a Kościół. "Ceni papieża i chrześcijan"

Wziął on udział w spotkaniu Abu Muhamada al-Dżaulaniego z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich, jakie odbyło się 1 stycznia w pałacu prezydenckim Damaszku.

Al-Dżaulani: Papież jest człowiekiem pokoju

Po obaleniu 8 grudnia Baszara el-Asada, kontrolę nad w Syrią przejęło zwycięskie ugrupowanie Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), którym kieruje Ahmed al-Szara, znany jako Abu Muhamad al-Dżaulani, będący w przeszłości islamskim dżihadystą.

Podczas spotkania z reprezentantami Kościołów nowy syryjski przywódca dał wyraz swemu "wielkiemu podziwowi, poważaniu i szacunkowi wobec papieża Franciszka", relacjonuje o. Faltas. Według al-Dżaulaniego papież jest "człowiekiem pokoju", którego apele i działania na rzecz pokoju i narodów znajdujących się w trudnej sytuacji bardzo docenia. Chrześcijan w Syrii szef HTS uważa zaś nie za mniejszość, ale za "integralną i ważną część historii narodu syryjskiego".

A ponieważ al-Dżaulani długo mieszkał w gubernatoracie Idlib, poznał tam zaangażowanie dwóch franciszkanów, ojców: Hanna i Loai, na rzecz mieszkańców tego regionu. Pomagali oni i wspierali wszystkich, którzy się do nich zwracali, bez względu na dzielące ich różnice, dlatego darzy ich wielkim szacunkiem i poważaniem, dodał o. Faltas.

Kiedy odbędą się wybory w Syrii?

Przedstawiciel organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), która przejęła władzę w Syrii, powiedział w saudyjskich mediach o dalszych planach.

Przygotowania do przeprowadzenia wyborów w Syrii mogą potrwać do czterech lat – oznajmił lider sunnickiej grupy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), która kontroluje znaczną część Syrii. Dodał, że opracowanie nowej konstytucji może zająć do trzech lat,

Wypowiedź Abu Muhammada al-Dżaulaniego, który ogłosił wcześniej, że naprawdę nazywa się Ahmed asz-Szara, cytuje w niedzielę agencja Reutera.

Islamista powiedział również, że HTS zostanie rozwiązana w ramach "konferencji dialogu narodowego" – przekazał Reuters.

