Nowy przywódca Syrii mówi, kiedy mogą odbyć się wybory

Przygotowania do przeprowadzenia wyborów w Syrii mogą potrwać do czterech lat – oznajmił lider sunnickiej grupy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), która kontroluje znaczną część Syrii. Dodał, że opracowanie nowej konstytucji może zająć do trzech lat,

Syria. HTS się rozwiąże?

Wypowiedź Abu Muhammada al-Dżaulaniego, który ogłosił wcześniej, że naprawdę nazywa się Ahmed asz-Szara, cytuje w niedzielę agencja Reutera.

Islamista powiedział również, że HTS zostanie rozwiązana w ramach "konferencji dialogu narodowego" – przekazał Reuters.

Ahmed asz-Szara liczy na koniec sankcji USA

Organizacja ta była w przeszłości powiązana z tzw. Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Od dłuższego czasu jednak deklaruje odejście od radykalnych form działania. Obiecała m.in. ochronę mniejszości religijnych i etnicznych oraz skoncentrowanie się na odbudowie kraju, a nie walkach z sąsiadami. Wskazuje np., że nie postrzega jako państwa wrogiego Izraela. Analitycy Bliskiego Wschodu wskazują, że to tych zapewnień należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Ahmed asz-Szara wyraził też w wywiadzie nadzieję, że nowa administracja amerykańska zniesie sankcje nałożone na Syrię w czasie rządów al-Asada.

Upadek reżimu Asada

Przypomnijmy, że HTS wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami obalili reżim Asada zaskakującą operacją niemal bez rozlewu krwi. Swoją ofensywę rozpoczęli 27 listopada, wyruszając z prowincji Idlib zajęli m.in. Aleppo, Homs i Damaszek.

Wojska rządowe nie stawiały islamistom oporu. Bezkrwawy "Blitzkrieg" był możliwy również dlatego, że reżimowi nie pomogły Rosja i Iran. Najprawdopodobniej wcześniej doszło do dyskretnego porozumienia w tym zakresie. Dyktator ewakuował się do Moskwy gdzie otrzymał azyl polityczny.

W Syrii rozgorzały także walki między wspieraną przez Turcję organizacją o nazwie Syryjska Armia Narodowa a Syryjskimi Siłami Demokratycznym, czyli Kurdami.

