Baszszar al-Asad zabrał głos. Pisze o kulisach ucieczki do Rosji

Były dyktator Syrii przebywa w Rosji, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Zachodnie media podają, że w poniedziałek Asad zabrał głos po raz pierwszy od czasu ucieczki z kraju.

Asad twierdzi, że Rosjanie podjęli decyzję o jego ewakuacji

Obalony prezydent oznajmił, że nie planował uciekać z Damaszku po zajęciu stolicy przez rebeliantów Twierdzi, że chciał walczyć, ale ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rosyjskie wojsko postanowiło go ewakuować.

W dniu kiedy opozycyjne bojówki z południa Syrii zajmowały Damaszek, a baza, w której był Asad została zaatakowana przez drony, strona rosyjska postanowiła ewakuować go w nocy do Rosji. — Nie planowałem opuścić kraju, wbrew temu, co wcześniej mówiono – przekazał Asad za pośrednictwem Facebooka.

Przewrót w Syrii prawdopodobnie za zgodą Moskwy i Teheranu

Przypomnijmy, że Asada obalili sunniccy dżihadyści z opozycyjnej Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami. W kraju wybuchły także walki między bojownikami wspieranymi przez Turcję a Kurdami.

27 listopada islamiści rozpoczęli udaną kampanię militarną przeciwko wojskom rządowym, które nie podjęły walki. Błyskawiczny pochód był możliwy z kilku powodów, m.in. brak pomocy ze strony Rosji i Iranu oraz właśnie niechęć sił Asada do obrony reżimu.

Według niepotwierdzonych do końca informacji prezydent Turcji Erdogan miał podjąć dyskretną akcję dyplomatyczną polegającą na uzyskaniu zgody Moskwy i Teheranu na obalenie syryjskiej władzy przez siły opozycyjne. Dotychczasowi sprzymierzeńcy Asada poszli z Ankarą na ten układ, co przyczyniło się do bezkrwawego obalenia Asada.

