Lotnisko w Damaszku wznowi loty międzynarodowe. Padła data

Lotnisko w Damaszku wznowi we wtorek obsługę lotów międzynarodowych. Decyzję w tej sprawie ogłosił w sobotę szef syryjskiego urzędu lotnictwa cywilnego Ashad al-Saliby, cytowany przez agencję informacyjną SANA. Obecnie w Syrii lądują tylko samoloty z pomocą humanitarną, wznowiono także połączenia krajowe.

Międzypaństwowe loty komercyjne z głównego lotniska w syryjskiej stolicy wstrzymali rebelianci z sunnickiego ugrupowania Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), którzy 8 grudnia ubiegłego roku obalili reżim Baszara al-Asada.

W czwartek, 2 stycznia linie lotnicze Qatar Airways zapowiedziały, że po niemal 13 latach wznowią loty do Damaszku. Katarska firma podkreśliła w oświadczeniu, że "ściśle współpracuje z odpowiednimi władzami, aby zachować wszystkie niezbędne standardy bezpieczeństwa przed ponownym uruchomieniem połączenia". Od wtorku przewoźnik będzie latać do Syrii trzy razy w tygodniu. Katar był drugim po Turcji krajem, który otworzył w Damaszku swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne po obaleniu władzy al-Asada.

Ucieczka z Syrii do Rosji

Przypomnijmy, że pod koniec listopada ubiegłego roku doszło w Syrii do wznowienia walk na dużą skalę. Część opozycji związana z ugrupowaniem islamistycznym Hajat Tahrir al-Szam (HTS) rozpoczęła atak na wojska Baszara al-Asada i przejęła kontrolę nad drugim największym miastem w Syrii – Aleppo. Rebelianci zdobyli także stolicę kraju, Damaszek, i ogłosili obalenie reżimu Baszara al-Asada. Dyktator wraz z rodziną uciekł do Moskwy, a rosyjskie władze udzieliły mu azylu "na podstawie przesłanek humanitarnych" – podał Kreml.

W mediach pojawiła się informacja, że żona al-Asada przybyła do Moskwy na leczenie jeszcze przed tym, jak jej mąż został zmuszony do opuszczenia Syrii. Według nieoficjalnych doniesień brytyjskiego dziennika "The Telegraph", Asma al-Asad ma nawrót białaczki.

