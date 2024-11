Wolna wigilia i pracujących Trzech Króli? Minister stawia warunek

Sejm w piątek zdecydował, że projekt Lewicy dot. ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach – Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju. Według projektu dzień wolny 24 grudnia ma obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

"Uważam, że Wigilia powinna być wolna. To jest najbardziej tradycyjne, rodzinne święto. Od dawna jest taka potrzeba i od lat ludzie o tym mówią" – mówi w rozmowie z "Faktem" minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. "Idealnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie innego dnia wolnego, który nie jest wcale taki ważny tradycyjnie, rodzinnie, jakim jest wolna Wigilia" – dodaje. Jako przykład Pełczyńska-Nałęcz wskazała obchodzone 6 stycznia święto Trzech Króli (po raz pierwszy był to dzień wolny od pracy w 2011 roku), ale jej zdaniem, że można sprawdzić, które święta dla Polaków są najważniejsze.

Dziemianowicz-Bąk: Dlaczego Polacy mieliby nie cieszyć się z wolnej Wigilii?

– Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, bo to będzie projekt poselski, nie rządowy – powiedziała na antenie radia Tok FM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk. Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię jest dozwolony, ale tylko do godz. 14., a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

Minister Dziemianowicz–Bąk, przemawiając z mównicy sejmowej, podkreślała, że gospodarki krajów, które wprowadziły wolną Wigilię, "nie zawaliły się" i z polską będzie podobnie. – Z wolnego 24 grudnia cieszą od dawna Czesi, Finowie, Portugalczycy, Litwini czy Słowacy. Dlaczego z tej radości nie mieliby korzystać polscy pracownicy? – pytała.

Przeciwnikiem wprowadzenia wolnej Wigilii jest poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru. "Zwróciłem się do instytutów badawczych z prośbą o szacunek i analizę skutków dla gospodarki wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego w Wigilię" – poinformował na portalu X były przewodniczący Nowoczesnej.

