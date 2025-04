"Wkurzenie na Hołownię". W PO są coraz bardziej wściekli

Ewidentnie jest tak, że w Platformie jest irytacja na tego Hołownię. Przez wiele tygodni, miesięcy Hołownia atakował Mentzena. Jakichś wielkich zysków sondażowych z tego nie ma. Mentzen traci, ale nie ze względu na szarże Hołowni. Więc, jak rozumiem, teraz Szymon Hołownia się przerzucił na Trzaskowskiego, licząc na to, że urwie mu trochę poparcia. Co byłoby realne – ocenił Kamil Dziubka w podcaście "Stan Wyjątkowy".

Jak dodał, politykom PO nie podoba się postawa Hołowni jako marszałka Sejmu. – Po ostatnim posiedzeniu Sejmu było wkurzenie w Platformie na Hołownię. Że ministrom na mównicy skracał czas, że pisowców puszczał bez trybu, że po prostu Szymon zaczyna odlatywać powoli. Oczywiście to wszystko ma związek z kampanią wyborczą – mówił Dziubka.

Tusk postawi na Hołownię? "Sondaże Trzaskowskiego spadną"

Trudne pytania zadawane Rafałowi Trzaskowskiemu podczas debaty w Końskich i samo storpedowanie pomysłu debaty "jeden na jeden" z Karolem Nawrockim, mają być dopiero przedsmakiem strategii, którą przygotował Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 ma być nastawiony na walkę z kandydatem KO. Bardziej nawet niż z Nawrockim.

"Można byłoby uznać, że to taktyczna gra na urwanie Trzaskowskiemu paru punktów, bądź też przypodobanie się elektoratowi niechętnemu Platformie. Ale działania Hołowni przeciwko Trzaskowskiemu już dawno przekroczyły skalę operacji taktycznej. To już strategia – w najbliższych tygodniach Hołownia jeszcze bardziej zintensyfikuje ataki na Trzaskowskiego. W otoczeniu Hołowni usłyszeliśmy o jego marzeniach. A marzy Hołownia o tym, że sondaże Trzaskowskiego spadną do takiego poziomu, że jeszcze przed pierwszą turą Donald Tusk uzna, iż cała koalicja musi postawić na jednego konia. A imieniem jego będzie Szymon" – donoszą autorzy podcastu "Stan Wyjątkowy".

