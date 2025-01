"Spychologia". Biejat krytykuje PKW

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła pod koniec grudnia ub. r. sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch się wstrzymało.

W połowie grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obligowała PKW do przyjęcia sprawozdania. Decyzja PKW oznacza, że zgodnie z prawem minister finansów Andrzej Domański powinien przelać należne PiS środki na konto partii. Tymczasem premier Donald Tusk w swoim wpisie na platformie X zasugerował, że partia Jarosława Kaczyńskiego i tak nie dostanie pieniędzy.

Biejat: Opinie PKW są sprzeczne

Do sprawy odniosła się na antenie RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

– Dla mnie to, co robi PKW, to jest spychologia. Co 5 minut wydaje opinię, która jest sprzeczna z poprzednią, dodając do tego chaosu coraz więcej chaosu – powiedziała kandydatka Lewicy na prezydenta.

Jak zaznaczyła, "jesteśmy w sytuacji bezprecedensowego chaosu prawnego". – To nie jest sytuacja, którą da się łatwo rozwiązać – stwierdziła parlamentarzystka.

Zdaniem wicemarszałek Senatu, minister finansów Andrzej Domański nie powinien wypłacać środków dla PiS. Magdalena Biejat uważa bowiem, że uchwała PKW z grudnia 2024 r. "jest wewnętrznie sprzeczna".

– Z jednej strony PKW twierdzi, że [minister] ma wypłacić [pieniądze], z drugiej, że PKW nie rozstrzyga, czy Sąd Najwyższy jest sądem – powiedziała.

Kandydatka Lewicy krytykuje PiS

Wicemarszałek Senatu uważa, że do chaosu prawnego, z jakim mamy do czynienia, doprowadziło PiS.

– Mamy w jednym sądzie, Sądzie Najwyższym, sędziów, którzy nie uznają się wzajemnie, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, której legalność jest zakwestionowana przez TSUE – zaznaczyła Magdalena Biejat.

Kandydatka Lewicy zwróciła uwagę na decyzję, jaką musi podjąć w tej sprawie minister finansów Andrzej Domański. – To jest totalny chaos – stwierdziła w środę na antenie Radia Zet.

– Ja nie zazdroszczę ministrowi Domańskiemu – przyznała Biejat.

