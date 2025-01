Biejat: Powinniśmy rozmawiać o ograniczeniu dostępu do X w Europie

W środę w programie Bogdana Rymanowskiego w Radio Zet senator Lewicy została zapytana o głosy europejskich establishmentów o ewentualnym ocenzurowaniu X.

O dawnym Twitterze zrobiło się bardzo głośno, ponieważ na platformie dozwolona jest swobodna wymiana poglądów, a Musk nie cenzuruje u siebie treści konserwatywnych i wolnościowych oraz takich, które nie podobają się kierownictwu Unii Europejskiej. Bruksela i środowiska postrzegające siebie za "elity" nazywają to zjawisko "dezinformacją" i szczerzeniem "fake newsów".

Biejat o cenzurze X

W trakcie wątku wywiadu dotyczącego cenzury, Rymanowski zapytał wprost: Czyli pani by rozważyła zablokowanie Twittera, czyli obecnego X, w Polsce?

– Ja bym rozważyła i do tego zachęcam i wiem, bo rozmawiałam z wicepremierem Gawkowskim, naszym ministrem cyfryzacji, że takie dyskusje już się toczą – na temat tego, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy, żeby one też dbały o proces demokratyczny a nie były wykorzystywane do wpływania na niego – oznajmiła Biejat.

W czwartek Biejat swoje stanowisko powtórzyła na antenie RMF FM w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

– Powinniśmy ograniczyć dostęp do X w Polsce? – zapytał konkretnie prowadzący.

– Powinniśmy podjąć rozmowy w Unii Europejskiej na temat ograniczenia dostępu do X w Europie i powinniśmy bardzo wyraźnie pokazać Elonowi Muskowi, że Europa nie jest jego kolonią – oznajmiła Biejat.

