Dziennikarka i goście wprost o zablokowaniu X. Warzecha: Przerażające. I ta łatwość

Publicysta zwrócił uwagę z jak niesamowitą łatwością i otwartością zarówno goście w studio, jak i prowadząca wprost mówią o wariancie ocenzurowania nielubianej przez mainstream i establishment platformy społecznościowej.

Dziennikarka i goście wprost o ocenzurowaniu X

Dziennikarz oraz publicysta Onetu, były dyplomata Witold Jurasz mówi, że być może będzie trzeba "po prostu zablokować media społecznościowe pana Muska". Dziennikarka Agnieszka Gozdyra zastanawia się, czy X być może nie jest domeną wolności, ale Musk i jemu podobni mają plan "zarządzania ludzkimi umysłami poprzez wpuszczanie dezinformacji, fakeów, półprawd, nieprawd".

– Mamy dzisiaj głos, który kiedyś byśmy uznali za głos tłuszczy – mówi Jurasz o – jak to określa – "fanów Muska", którzy mają "alternatywne poglądy" między innymi na wojnę.

Warzecha: Mają problem, że w sieci trwa nieskrępowana wymiana poglądów

"Przerażające. W studiu żadnej osoby wskazującej, że rozmowa jest o drastycznym ograniczeniu wolności słowa" – zwraca uwagę publicysta "Do Rzeczy".

"Troje ludzi, którzy mają problem z tym, że gdzieś w sieci trwa nieskrępowana wymiana poglądów. Nieskrępowana, czyli będąca poza kontrolą establishmentu – bo przecież tylko o to tu chodzi. Pani Agnieszka Gozdyra stwierdza, że pan Elon Musk jest "największym siewcą fakenewsów" – oczywiście nie podając ani jednego przykładu. Rzecz jasna nie chodzi o żadne fakenewsy, ale o to, że Musk prezentuje poglądy, której jej się nie podobają. Więc trzeba mu – i nam wszystkim – ograniczyć możliwość ich prezentowania" – pisze Warzecha.

"I ta łatwość, z jaką wszyscy obecni z tym pretensjonalnym namysłem umysłów w swoim mniemaniu wyższych stwierdzają: «No cóż, może to przykre, ale my tutaj w Europie może będziemy musieli zamknąć X»" – dodaje Warzecha.

"Obawiam się, że nadchodzą czasy, kiedy będę musiał sam wyjść na ulicę w obronie wolności słowa. Bo mam nadzieję, że realizacja takich autorytarnych planów nie przeszłaby łatwo” – podsumowuje swój wpis.

