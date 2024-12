"Tylko AfD może uratować Niemcy" – napisał na X właściciel tej platformy, Elon Musk. Amerykański przedsiębiorca odniósł się w ten sposób do doniesień, że "przypuszczalny następny kanclerz Friedrich Merz (CDU) jest przerażony pomysłem, że Niemcy powinny pójść w ślady Elona Muska i Javiera Milei", a także "kategorycznie odrzuca podejście pro-wolnościowe i odmawia jakiejkolwiek dyskusji z AfD".

Na wpis Elona Muska pozytywnie zareagowała oczywiście liderka Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Niezadowolenie wyrazili natomiast przedstawiciele ugrupowań establishmentowych.

"Nie robi nic innego niż Putin"

W rozmowie z gazetą grupy medialnej Funke współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil wyraził stanowisko, że Musk usiłuje wpłynąć na zbliżające się przedterminowe wybory do niemieckiego parlamentu. "Elon Musk nie robi nic innego niż Putin" – powiedział Klingbeil. Jego zdaniem "obaj chcą, aby Niemcy zostały osłabione i pogrążyły się w chaosie", a "demokracja w Niemczech jest poważnie zagrożona z zewnątrz".

"Miliarder z branży technologicznej próbuje wykorzystać swoje wpływy, aby oddziaływać na światową politykę" – podkreślił niemiecki parlamentarzysta.

Co Musk napisał o AfD?

Co zdaniem Amerykanina przemawia za Alternatywą dla Niemiec? Musk wskazał szereg czynników, m.in. podejście tej partii do gospodarki, imigracji, energetyki czy innowacji.

"Niemcy stoją w krytycznym punkcie – ich przyszłość chwieje się na krawędzi gospodarczego i kulturowego upadku. Jako ktoś, kto poczynił znaczące inwestycje w niemiecki przemysł i krajobraz technologiczny, uważam, że mam prawo otwarcie mówić o jego politycznym kierunku. Alternatywa dla Niemiec (AfD) jest ostatnią iskierką nadziei dla tego kraju. Oto powody.

Ożywienie gospodarcze: Niemiecka gospodarka, niegdyś motor Europy, dziś tonie w biurokracji i przytłaczających regulacjach. AfD rozumie, że wolność gospodarcza nie jest tylko pożądana, ale wręcz konieczna. Jej podejście do redukcji nadmiernych regulacji państwowych, obniżania podatków i deregulacji rynku odzwierciedla zasady, które uczyniły Teslę i SpaceX sukcesem. Jeśli Niemcy chcą odzyskać swoją przemysłową potęgę, potrzebują partii, która nie tylko mówi o wzroście, ale także podejmuje konkretne działania polityczne, aby stworzyć środowisko, w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać bez silnej ingerencji państwa.

Migracja i tożsamość narodowa: Niemcy otworzyły swoje granice dla bardzo dużej liczby migrantów. Choć uczyniono to z humanitarnych pobudek, doprowadziło to do znaczących napięć kulturowych i społecznych. AfD opowiada się za kontrolowaną polityką migracyjną, która priorytetowo traktuje integrację oraz zachowanie niemieckiej kultury i bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o ksenofobię, ale o to, by Niemcy nie utraciły swojej tożsamości w pogoni za globalizacją. Naród musi zachować swoje fundamentalne wartości i dziedzictwo kulturowe, aby pozostać silnym i zjednoczonym.

Energia i niezależność: Polityka energetyczna obecnej koalicji jest nie tylko kosztowna ekonomicznie, ale także geopolitycznie naiwna. Decyzja Niemiec o rezygnacji z energii jądrowej i jednoczesnym poleganiu na węglu, imporcie gazu oraz niestabilnej energii wiatrowej i słonecznej, bez odpowiednich magazynów energii, uczyniła kraj podatnym na przerwy w dostawach prądu.

AfD prezentuje pragmatyczne podejście do kwestii energetycznych, opowiadając się za zrównoważoną strategią. Mam nadzieję, że rozważą rozwój bezpiecznej energii jądrowej w połączeniu z magazynami energii, aby stabilizować duże wahania w zużyciu prądu – ponieważ jest to oczywiste rozwiązanie.

Realizm polityczny: Tradycyjne partie w Niemczech zawiodły. Ich polityka doprowadziła do stagnacji gospodarczej, napięć społecznych i erozji tożsamości narodowej. AfD, mimo że jest określana jako skrajnie prawicowa, prezentuje realizm polityczny, który trafia do wielu Niemców mających poczucie, że ich problemy są ignorowane przez establishment. AfD porusza aktualne problemy – bez politycznej poprawności, która często przysłania prawdę. Przedstawianie AfD jako skrajnie prawicowej jest wyraźnie błędne, biorąc pod uwagę, że Alice Weidel, przewodnicząca partii, ma homoseksualną partnerkę ze Sri Lanki! Czy to brzmi dla was jak Hitler? Proszę was!

Innowacja i przyszłość: Zbudowałem swoje firmy na zasadzie, że innowacja wymaga uwolnienia od niepotrzebnych ograniczeń. Wizja AfD jest zgodna z tą filozofią. Partia ta opowiada się za reformą edukacji, która promuje krytyczne myślenie zamiast indoktrynacji, oraz wspiera sektory technologiczne będące przyszłością globalnego przywództwa gospodarczego.

Tym, którzy potępiają AfD jako ekstremistyczną, mówię: nie dajcie się zwieść etykietom. Przyjrzyjcie się jej polityce, planom gospodarczym i wysiłkom na rzecz zachowania kultury. Niemcy potrzebują partii, która nie boi się kwestionować status quo, która nie jest uwikłana w politykę przeszłości.

AfD może uchronić Niemcy przed staniem się cieniem samych siebie. Może poprowadzić kraj ku przyszłości, w której dobrobyt gospodarczy, integralność kulturowa i innowacje technologiczne nie będą jedynie marzeniami, ale rzeczywistością. Niemcy zbyt wygodnie rozsiadły się w przeciętności – czas na odważne zmiany, a AfD jest jedyną partią, która może otworzyć tę drogę".

