Musk: Tylko AfD może uratować Niemcy

"Tylko AfD może uratować Niemcy" – napisał na X właściciel tej platformy, Elon Musk. Amerykański miliarder odniósł się w ten sposób do informacji, że "przypuszczalny następny kanclerz Friedrich Merz (CDU) jest przerażony pomysłem, że Niemcy powinny pójść w ślady Elona Muska i Javiera Mileia", a także "kategorycznie odrzuca podejście pro-wolnościowe i odmawia jakiejkolwiek dyskusji z AfD".

twitter

Na wpis Elona Muska zareagowała Alice Weidel, kandydatka AfD na kanclerza Niemiec. "Tak! Ma pan całkowitą rację" – stwierdziła.

Szef SpaceX i Tesli chwalił Alternatywę dla Niemiec już latem, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Polityczne stanowiska AfD, o których czytałem, nie brzmią ekstremistycznie" – przekonywał.

W Niemczech upadł rząd

16 grudnia Bundestag nie udzielił wotum zaufania kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. Za udzieleniem Scholzowi wotum zaufania głosowało 207 posłów. Przeciw było 394, a 116 się wstrzymało.

"Olaf Scholz sam wnioskował o udzielenie mu wotum zaufania i doskonale wiedział, że nie uzyska większości. Był to manewr potrzebny do przyspieszenia terminu wyborów, które zgodnie z parlamentarnym harmonogramem miały odbyć się dopiero pod koniec września przyszłego roku" – relacjonowało Deutsche Welle. Kierowana przez Scholza koalicja rządowa SPD, Zielonych i FDP utraciła większość w listopadzie, po dymisji ministra finansów Christiana Lindnera (FDP). To szósty przypadek w historii powojennych Niemiec, kiedy urzędujący kanclerz złożył wniosek o głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu.

Kierownictwo SPD już wcześniej zdecydowało o ponownej nominacji Scholza jako kandydata na stanowisko kanclerza. Decyzję tę musi jeszcze zatwierdzić zjazd partii 11 stycznia.

Ostatnie sondaże pokazują, że liderem na niemieckiej scenie politycznej jest blok CDU/CSU, który może liczyć na 32 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje AfD z wynikiem 18 proc., natomiast podium zamyka SPD, które ma 16 proc. poparcia. Na Zielonych chce głosować 13 proc. respondentów.

Czytaj też:

Rośnie popularność liderki niemieckiej partii prawicowejCzytaj też:

Europoseł AfD: Mój pradziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jestem z tego dumny