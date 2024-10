Europoseł AfD: Mój pradziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jestem z tego dumny

Ewa Zajączkowska-Hernik przeprowadziła wywiad z europosłem AfD. Tomasz Froelich to urodzony w Hamburgu niemiecki polityk polskiego pochodzenia.

Eurodeputowani Konfederacji wywodzący się z Nowej Nadziei – Ewa Zajączkowska-Hernik, Stanisław Tyszka i Marcin Sypniewski – dołączyli w Parlamencie Europejskim do frakcji Europa Suwerennych Narodów m.in. z Alternatywą dla Niemiec.

Niemiecki europoseł: Jestem z tego dumny

– Niektórzy politycy w Polsce mieli dziadka w Wehrmachcie, a ty miałeś dziadka, który walczył w Powstaniu Warszawskim po stronie powstańców. Jesteś politykiem AfD, który mówi po polsku. Zdawałeś maturę z języka polskiego – przedstawiła swojego rozmówcę Ewa Zajączkowska-Hernik.

– Mój pradziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jestem z tego dumny. Zawsze, jak jestem w Warszawie, składam kwiaty przy pomniku powstańców. W naszej partii to nie jest w ogóle problem. Gdyby to była partia neonazistowska, jak niektórzy twierdzą, to inni politycy by tego nie zaakceptowali ani nie wybraliby mnie na wiceprzewodniczącego naszej delegacji w Parlamencie Europejskim – powiedział Tomasz Froelich.

Froelich: Okazuje się, że AfD miała rację

Europoseł został zapytany, dlaczego AfD zyskuje na popularności. – Ludzie widzą, że AfD ostatecznie zawsze miała rację. Jeśli chodzi o migrację, wszystkie inne partie lekceważyły kryzys, który się zaczął w 2015 r., a my przed nim ostrzegaliśmy. I okazało się, że mamy rację – stwierdził polityk.

– Niemiecki rząd miał pomysł, żeby wyjść z energii jądrowej. Teraz ludzie twierdzą, że energia jest coraz droższa i nie można postawić tylko na odnawialne źródła energii. Okazuje się, że AfD miała rację – wskazał Tomasz Froelich. – We wszystkich kwestiach po jakimś czasie okazuje się, że AfD miała rację, dlatego coraz więcej ludzi głosuje na nas – podkreślił.

