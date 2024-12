Polski powrót w kosmos

Przylądek Canaveral we wschodniej części Florydy. To właśnie stąd 16 lipca 1969 r. wystartowała rakieta wynosząca w przestrzeń kosmiczną statek misji Apollo 11. I to właśnie stąd najwcześniej wiosną 2025 r. ma zostać wyniesiony w kosmos drugi polski astronauta, a jednocześnie pierwszy Polak, który poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Doktor inżynier Sławosz Uznański, który został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) z grona ponad 22 tys. kandydatów, swą historyczną podróż odbędzie w kapsule załogowej Crew Dragon. Została ona opracowana w celu transportowania zarówno ludzi, jak i wrażliwych na środowisko ładunków. Dragon, który może przewieźć na orbitę i poza nią jednocześnie siedmioro pasażerów, zapisał się już w historii kosmonautyki jako pierwszy prywatny statek kosmiczny, który zabrał astronautów na stację kosmiczną. 31 maja 2020 r. na jego pokładzie dwaj amerykańscy astronauci – 49-letni Robert Behnken i 53-letni Douglas Hurley – dostali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Historyczny moment śledzili wówczas prezydent USA Donald Trump i jego zastępca Mike Pence. Od 2020 r. Crew Dragon – zaprojektowany w taki sposób, aby proces dokowania dokonał się automatycznie – wykonał już bezpiecznie kilkanaście załogowych misji.