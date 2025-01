Błaszczak: Tusk szantażuje ministra Domańskiego

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę, że zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości.

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., realizując tym samym decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Błaszczak: Widzę wystraszonego człowieka

Sprawę komentuje Mariusz Błaszczak, były szef MON w rządzie Mateusza Morawieckiego.

– Ministra Domańskiego szantażuje Donald Tusk wpisami w internecie na portalu X. Ten człowiek nie zachowuje się jak urzędnik państwowy, tylko jak polityk koalicji rządzącej. Łamie prawo, świadomie, bo sądzę, że jest człowiekiem inteligentnym […] żeby spełnić życzenie polityczne swojego przełożonego. To źle o nim świadczy – powiedział Mariusz Błaszczak w PR1.

– Ja mu współczuję, bo kiedy spoglądam na niego, to widzę wystraszonego człowieka, ale jeżeli podjął się takich działań, może on myślał, że przy Donaldzie Tusku to będzie mógł zajmować się finansami publicznymi, okazuje się, że nie, że Donald Tusk od niego wymaga niezajmowania się finansami publicznymi, tylko walki z opozycją – kontynuował polityk PiS.

Tusk: Nie interesuje mnie to

Tymczasem premier Donald Tusk twierdzi, że nie interesuje go, czy PiS otrzyma pieniądze z subwencji.

– Minister Andrzej Domański w bardzo rzetelny sposób analizuje wszystkie prawne aspekty dotyczące bardzo niejasnej decyzji PKW – powiedział lider PO pytany przez dziennikarzy w Sejmie o wypłatę środków dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Sprawa nie jest zakończona, będziemy czekali na możliwie jednoznaczną decyzję PKW w sprawie dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Wypłata środków publicznych musi być oparta na przepisach prawa. Czy PiS dostanie te pieniądze, czy nie, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie, czy wypłata będzie dokonana zgodnie z prawem – wskazał szef rządu.

Czytaj też:

Co zrobi Domański z pieniędzmi PiS? "Widać, że jest bardzo wystraszony"