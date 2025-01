Czarnek mocno o Domańskim: Nie wie, czy sąd istnieje? To do psychiatry

W środę wieczorem minister finansów Andrzej Domański wydał oświadczenie w sprawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów parlamentarnych w 2023 r. oraz wypłaty środków dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Domański zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni podjętej 30 grudnia 2024 r. uchwały.

Według Przemysława Czarnka nie ma żadnych podstaw, aby zatrzymywać należne PiS pieniądze, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która przychyliła się od odwołania PiS, to legalnie działający sąd. – Proszę mi wskazać choćby fragment ustawy o Sądzie Najwyższym, który stanowi, że go nie ma albo fragment, który nie jest opublikowany w Dzienniku Ustaw. Cała ustawa jest opublikowana, obowiązuje. Proszę mi wskazać orzeczenie jakiegokolwiek kompetentnego urzędu – no bo możemy też mówić o Kim Dzong Unie, że coś mówi na Polskę – który spowodował, że wykreślamy cześć ustawy o Sądzie Najwyższym, w zakresie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i jej nie ma. Nie ma takiego urzędu, ustawa obowiązuje – wskazywał polityk w Radiu Wnet.

Czarnek: Do psychiatry

– Dowód koronny – od wczoraj procedowana jest w Sejmie ustawa, która ma zmieniać ustawę o SN tak, aby to nie IKNiSP orzekała ws. ważności wyborów. No tak jak zmieniają coś, co jest, to znaczy, że to jest. Dlaczego Domański mówi, że nie wie, czy sąd istnieje i orzekł w sprawie? Ludzie, do psychiatry, jest początek roku. Można się wyleczyć jeszcze na początku roku – grzmiał Czarnek.

Parlamentarzysta zapewnił, że obecnie rządzący zostaną rozliczeni. – Tak samo jak złodziej ma pistolet w ręku, może terroryzować i okradnie, ale poniesie odpowiedzialność. Każdy złodziej, który kradnie, nawet jakby dwa lata nie ponosił odpowiedzialności, to w końcu trafi za kratki. Każdy, kto łamie prawo poniesie odpowiedzialność prędzej czy później. Zapewniam pana Domańskiego, że prędzej niż mu się wydaje. (...) Będzie ponosił odpowiedzialność karną i cywilnoprawną – zapewnił były minister edukacji.

