Notre Dame. Wstęp płatny

Płatny wstęp do katedry Notre Dame receptą na ratowanie pozostałych zabytków sakralnych we Francji – ten pomysł wywołuje ożywioną dyskusję w Republice. Dla przeciwników tego pomysłu jasne jest, że chodzi o bardzo szkodliwy precedens ograniczający dostęp wiernych do najpiękniejszych miejsc kultu

Dwa miesiące temu, 8 listopada, po raz pierwszy od ponad pięciu i pół roku – czyli od dnia pożaru katedry Notre Dame, który wybuchł 14 kwietnia 2019 r. – Paryż znów usłyszał bicie ośmiu odrestaurowanych dzwonów swojego najważniejszego kościoła. To wzruszające i symboliczne wydarzenie stało się zapowiedzią obchodów ponownego otwarcia katedry, które rozpoczęły się 7 grudnia, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Choć pierwotnie, zgodnie z zasadą laickości Republiki, uroczystości świeckie miały się odbyć na dziedzińcu katedry, to ostatecznie ze względu na złe warunki pogodowe prezydent Emmanuel Macron wygłosił swoje przemówienie wewnątrz świątyni, w obecności przywódców z całego świata, wśród których nie zabrakło prezydenta elekta Donalda Trumpa, a także prezydenta Andrzeja Dudy.