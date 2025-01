Porozumienie Izraela z Hamasem. Trump: Dzięki naszemu zwycięstwu

Jak podaje agencja Associated Press, do porozumienia doszło w Katarze. Izraelski rząd ma głosować ws. przyjęcia porozumienia w czwartek.

Uzgodnienie zawieszenia broni w Strefie Gazy potwierdzili przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kataru, a także Hamasu.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Trump mówi o swojej roli

Do zawartego porozumienia odniósł się prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

"Do tego epickiego porozumienie o zawieszeniu broni mogło dojść tylko w rezultacie naszego historycznego zwycięstwa w listopadzie, bo zasygnalizowało to całemu światu, że moja administracja będzie dążyć do pokoju i negocjować umowy, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Amerykanom i naszym sojusznikom" – napisał Donald Trump na portalu Truth Social.

Jak podkreślił przywódca, "dzięki temu porozumieniu mój zespół ds. bezpieczeństwa narodowego, dzięki staraniom specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu, Steve'a Witkoffa, będzie nadal ściśle współpracować z Izraelem i naszymi sojusznikami, aby upewnić się, że Gaza nigdy więcej nie stanie się bezpieczną przystanią dla terrorystów".

Trump dodał, że zamierza rozszerzać tzw. Porozumienia Abrahamowe, dążące do normalizacji stosunków Izraela z jego arabskimi sąsiadami.

Tragiczny bilans wojny w Strefie Gazy

Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy była przedmiotem burzliwej debaty od początku starcia. Pierwsze głosy w tej sprawie zaczęły się pojawiać w momencie rozpoczęcia kampanii wojennej Izraela przeciwko Hamasowi, który był odpowiedzią na atak palestyńskiej grupy bojowników z 7 października 2023 roku.

Tylko do 30 czerwca 2024 roku palestyńskie ministerstwo zdrowia w – kontrolowanej przez Hamas – Strefie Gazy odnotowało 37 877 ofiar w wyniku działań zbrojnych podjętych w czasie tego konfliktu.

Tymczasem nowe badanie, którego wyniki publikuje magazyn medyczny "The Lancet" wskazuje, że w wyniku starcia w Strefie Gazy zginęło jeszcze więcej ludzi. Tym razem w statystyce wykorzystano dane z ministerstwa, ankietę internetową, a także nekrologi, które były publikowane w mediach społecznościowych.

Dzięki tym danym oszacowano, że w badanym okresie w Strefie Gazy odnotowano od 55 298 do 78 525 zgonów z powodu obrażeń pourazowych. Oznacza to, że palestyński resort zdrowia zaniżył liczbę zgonów o ok. 41 procent.

