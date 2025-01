Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Nieoficjalne doniesienia

O sprawie poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Na razie porozumienia nie ogłoszono jeszcze oficjalnie.

Wiadomość o osiągniętym konsensusie między Izraelem a Hamasem przekazał również reporter agencji Axios. Jako źródło wskazał urzędnika ze Stanów Zjednoczonych.

Szczegóły porozumienia między Hamasem a Izraelem

Choć informacja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, Reuters – powołując się na urzędnika znającego kulisy negocjacji – wskazuje, że porozumienie obejmuje różne fazy.

Początkowy, sześciotygodniowy etap dotyczy zawieszenia broni.

Dalej przewidziano również stopniowe wycofywanie sił izraelskich i uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za palestyńskich więźniów, którzy są w rękach Izraela.

Tragiczny bilans wojny

Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy była przedmiotem burzliwej debaty od początku starcia.

Pierwsze głosy w tej sprawie zaczęły się pojawiać w momencie rozpoczęcia kampanii wojennej Izraela przeciwko Hamasowi, który był odpowiedzią na atak palestyńskiej grupy bojowników z 7 października 2023 roku.

Tylko do 30 czerwca 2024 roku palestyńskie ministerstwo zdrowia w – kontrolowanej przez Hamas – Strefie Gazy odnotowało 37 877 ofiar w wyniku działań zbrojnych podjętych w czasie tego konfliktu.

Tymczasem nowe badanie, którego wyniki publikuje magazyn medyczny "The Lancet" wskazuje, że w wyniku starcia w Strefie Gazy zginęło jeszcze więcej ludzi. Tym razem w statystyce wykorzystano dane z ministerstwa, ankietę internetową, a także nekrologi, które były publikowane w mediach społecznościowych.

Dzięki tym danym oszacowano, że w badanym okresie w Strefie Gazy odnotowano od 55 298 do 78 525 zgonów z powodu obrażeń pourazowych. Oznacza to, że palestyński resort zdrowia zaniżył liczbę zgonów o ok. 41 procent.

Wyniszczenie populacji Strefy Gazy

Wynik może szokować, ponieważ mówi się o stracie 2,9 proc. przedwojennej populacji Strefy Gazy. Badacze podkreślają, że oznacza to śmierć jednej osoby na 35 mieszkańców.

Grupa badaczy, pracująca pod kierownictwem naukowców z Wielkiej Brytanii, wskazuje, że aż 59 proc. zgonów odnotowano w przypadku kobiet, dzieci i osób starszych.

Jak podkreśla "The Lancet", wspomniana liczba dotyczyła jedynie zgonów spowodowanych urazami. Oznacza to, że nie obejmowała przypadków śmierci, kto których przyczynił się brak opieki zdrowotnej czy żywności. Nie uwzględnia również tysięcy zaginionych, którzy najprawdopodobniej zginęli pod gruzami.

Czytaj też:

Przełom w rozmowach Izraela z Hamasem? "Najbliżej zawarcia porozumienia"Czytaj też:

Burza wokół ochrony Netanjahu. Jest komentarz z Pałacu Prezydenckiego