Znany polityk będzie pracował w Wigilię na kasie? "Finalizuję rozmowy"

Od dłuższego czasu Ryszard Petru toczy polityczny bój z klubem Lewicy w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię. Polityk Trzeciej Drogi jest zdecydowanie przeciwny temu rozwiązaniu, wskazując na duże koszty gospodarcze takich regulacji. Petru do tego stopnia sprzeciwia się wolnej od pracy Wigilii, że zapowiedział niedawno, iż będzie tego dnia pracował na kasie w jednym z supermarketów. Jak się okazuje, obietnica jest bardzo bliska spełnienia.

– Finalizuję rozmowy z jedną z sieci tak, aby rozpocząć pracę o poranku 24 grudnia. Praca do godz. 13, a potem sprzątanie sklepu. Dopóki nie mam sfinalizowanej papierologii nie chcę ogłaszać, gdzie to będzie i czy na 100 proc. będzie. Na 99 proc. to się stanie – powiedział poseł na antenie Polsatu News dodając, że miejscem jego pracy będzie Warszawa.

– To jest pokazanie, że praca jest ważna, że w ten sposób tworzy się dochód narodowy i to w całym kontekście dyskusji o wolnej Wigilii w przyszłym roku w zamian za dzień handlowy w dodatkową niedzielę – dodał.

Co dalej z projektem Lewicy?

W listopadzie Sejm zdecydował, że projekt Lewicy dot. ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach – Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju. Według projektu dzień wolny 24 grudnia ma obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Ryszard Petru przestrzega jednak, że taki ruch będzie generował poważne koszty dla budżetu państwa. Polityk wylicza, że chodzi o blisko 6 mld zł rocznie.

"Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł. Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych – których mamy 13 – nie zmieniła się" – napisał na portalu X poseł Trzeciej Drogi.

Czytaj też:

Prezydent o wolnej Wigilii: Sytuacja uległa poważnej zmianieCzytaj też:

Wyjątkowy "prezent" od rządu dla Polaków. Morawiecki publikuje nowy spot