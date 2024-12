Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. "Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus"

Wieczerzę wigilijną, zgodnie z tradycją, rozpoczyna się po pojawieniu pierwszej gwiazdy na niebie. Na wzór Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Przed posiłkiem następuje rodzinna modlitwa, czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Jezusa, śpiewanie kolędy oraz dzielenie się opłatkiem. Ten ostatni zwyczaj to symbol obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Bardzo znanym i nadal kultywowanym zwyczajem jest 12 potraw na stole wigilijnym. Liczba jest nieprzypadkowa, ponieważ symbolizuje Dwunastu Apostołów. Polski zwyczaj nakazuje, by były to dania postne, a więc bezmięsne. Dodatkowo, utarło się, że każdy z domowników powinien spróbować każdej z potraw, co ma zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Zostawia się również jedno puste nakrycie dla niespodziewanego gościa, a pod obrus wkłada się odrobinę sianka.

W Polsce – jako jednym z nielicznych krajów – Wigilia jest także tradycyjnie dniem wręczania prezentów. Przynosi je Święty Mikołaj. Po uroczystej kolacji i wręczeniu prezentów, wielu katolików udaje się na pasterkę. To uroczysta Msza święta odprawiana zazwyczaj o północy. Nazwa "pasterka" wiąże się z pasterzami, którzy jako pierwsi poszli oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi. Dzisiaj o godz. 19:00 w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek otworzy Drzwi Święte i będzie przewodniczył pasterce. W ten sposób rozpocznie Rok Jubileuszowy 2025.

24 grudnia w Polsce nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

Wigilia Bożego Narodzenia. "Nadzieja i pokój"

– Niech Mesjasz Pan opromienia swym światłem wszystkie drogi naszego życia, byśmy poznali, że tylko On jest Panem czasu i historii – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w życzeniach z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.

– Pan Bóg przychodzi do nas jako bezbronne Dziecię, by nam pokazać, jak bardzo nas kocha. Przychodząc na świat, przynosi nam nadzieję, której współczesny człowiek tak bardzo potrzebuje – zaznaczył abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że nadzieja jest tematem przewodnim Roku Jubileuszowego 2025, który rozpoczynamy w Wigilię Bożego Narodzenia. – W nadziei już jesteśmy zbawieni, jak mówi św. Paweł. Bo naszą nadzieją jest Jezus Chrystus – Ten, który zstępuje z Nieba, by zamieszkać pośród nas, dzieląc z nami trudy i radości dnia codziennego – podkreślił.

– Życzę wszystkim, aby nadzieja i pokój, które przynosi ze sobą Nowonarodzony Zbawiciel świata, stały się udziałem wątpiących i odczuwających lęk – życzył przewodniczący KEP.

Czytaj też:

Którego kandydata na prezydenta Polacy zaprosiliby do wigilijnego stołu?Czytaj też:

Papież Franciszek do Polaków: Łamiąc się opłatkiem, pamiętajcie o Ukrainie