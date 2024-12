Papież Franciszek do Polaków: Łamiąc się opłatkiem, pamiętajcie o Ukrainie

Pozdrawiając pielgrzymów, papież Franciszek wskazał na znaczenie domowych szopek. – Ten ważny element naszej duchowości i kultury w sposób sugestywny przypomina nam, że Jezus przyszedł, aby zamieszkać wśród nas – mówił Ojciec Święty na audiencji ogólnej.

Papież poprosił Polaków, by podczas świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem, pamiętali o ubogich, powodzianach i Ukraińcach.

"Proszę was, nadal pamiętajcie"

– W Wigilię, zgodnie z waszą tradycją, będziecie łamać się opłatkiem. Niech ten gest miłości, pokoju i przebaczenia będzie wyrazem serca otwartego dla wszystkich, których spotykacie na swojej drodze. Proszę was, nadal pamiętajcie szczególnie o ubogich, samotnych, powodzianach oraz siostrach i braciach z Ukrainy, z udręczonej Ukrainy – zwrócił się do Polaków papież Franciszek. – Z serca wam błogosławię – dodał.

Do modlitwy za ofiary wojen, m.in. na Ukrainie, Ojciec Święty zachęcił także w pozdrowieniach na zakończenie audiencji ogólnej. – Nie zapominajmy modlić się o pokój, o zakończenie wojen – powiedział. – Prośmy Księcia Pokoju, aby dał nam tę łaskę, pokój, pokój na świecie. Wojna, nie zapominajmy, zawsze jest porażką – podkreślił.

Rok Jubileuszowy 2025

Już niebawem rozpocznie się Rok Jubileuszowy 2025. W Wigilię Bożego Narodzenia Ojciec Święty oficjalnie zainauguruje Jubileusz, a tym samym otworzy pierwsze z pięciu Drzwi Świętych.

26 grudnia papież Franciszek otworzy kolejne Drzwi Święte. Tym razem w więzieniu, w jednej z rzymskich dzielnic – Rebibbia. Będzie to okazja, by po raz 15. od początku pontyfikatu odwiedzić zakład karny. Otwarcie Drzwi Świętych w więzieniu przez głowę Kościoła będzie przykładem tego, co oznacza być "pielgrzymem nadziei". – Osadzeni czekają na papieża z radością, ponieważ czują jego bliskość, w czasie, gdy doświadczają również oddalenia i odłączenia od społeczeństwa – podkreślił kapelan z zakładu karnego Rebibbia, ks. Lucio Boldrin w rozmowie z mediami watykańskimi. Zachęcił przy tym, by pamiętać o osadzonych nie tylko w dniu otwarcia Drzwi Świętych, ale przez cały Rok Jubileuszowy.

