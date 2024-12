Chcieli zabić papieża. Franciszek ujawnił wstrząsające szczegóły

We wtorek papież Franciszek obchodzi 88. urodziny. Z tej okazji włoski dziennik "Corriere della Sera" opublikował fragment autobiografii Ojca Świętego.

Książka pt. "Nadzieja" w całości ukaże się 14 stycznia 2025 r. Biskup Rzymu ujawnił w niej nowe fakty ze swojego życia.

Dwie próby zamachu na życie papieża

Papież Franciszek zdradził między innymi, że podczas wizyty w Iraku w 2021 r. udaremniono dwa zamachy na jego życie. Niedoszli zamachowcy zostali zabici.

Pierwsza sytuacja dotyczyła kobiety z materiałami wybuchowymi, która była w drodze do Mosulu, gdzie planowała wysadzić się podczas wizyty papieża. Drugi planowany atak to pędząca ciężarówka, którą ktoś miał zamiar wjechać z pełną prędkością w miejsce spotkania z Ojcem Świętym. "To bardzo mnie poruszyło. To także był zatruty owoc wojny" – napisał w autobiografii Franciszek. Jak przyznał, współpracownicy odradzali mu wówczas podróży do Iraku.

"Prawie wszyscy odradzali mi tę podróż, pierwszą w tym zakątku Bliskiego Wschodu, zdewastowanym przez ekstremistyczną przemoc i profanacje ze strony dżihadystów. Każde źródło wskazywało na bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. I to do tego stopnia, że do krwawych ataków doszło nawet w przeddzień mojego wyjazdu. Ale ja bardzo chciałem jechać. Czułem, że powinienem" – czytamy we fragmencie, który opublikował włoski dziennik "Corriere della Sera".

"Policja przekazała żandarmerii watykańskiej informację od brytyjskich służb specjalnych o tym, że kobieta z materiałami wybuchowymi – młoda kamikadze – udawała się do Mosulu, by wysadzić się podczas papieskiej wizyty. Ponadto ciężarówka miała ruszyć z pełną prędkością z takim samym zamiarem" – pisał papież. W 2021 r. Franciszek, jako pierwszy biskup Rzymu, pojawił się m.in. w Bagdadzie, na terenie starożytnego miasta Ur, a także w Mosulu i Karakoszu, które wcześniej znajdowały się pod kontrolą Państwa Islamskiego.

