Franciszek: Kościół w Iraku żyje

Odprawiając Mszę św. na stadionie Franso Hariri w Erbilu 7 marca, papież pochwalił kurczącą się społeczność irakijskich chrześcijan za to, że nie ustają w trosce o biednych.

"Kościół w Iraku, dzięki łasce Bożej, już robi wiele, aby głosić tę cudowną mądrość krzyża, szerząc miłosierdzie i przebaczenie Chrystusa, szczególnie wśród najbardziej potrzebujących” – powiedział Papież do około 10 tys. ludzi zgromadzonych na stadionie.

"Nawet pośród wielkiego ubóstwa i trudności wielu z was hojnie ofiarowało konkretną pomoc i okazywało solidarność z ubogimi i cierpiącymi. To jeden z powodów, dla których przybyłem do was jako pielgrzym, aby wam podziękować i utwierdzić was w wierze i świadectwie".

"Dziś widzę na własne oczy, że Kościół w Iraku żyje, że Chrystus żyje i działa w tym swoim świętym i wiernym ludzie".

Papież odwiedził stolicę Kurdystanu ostatniego dnia trzydniowej podróży do Iraku, której celem było umocnienie nadziei prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w tym kraju oraz wspieranie braterstwa i dialogu międzyreligijnego.

Czytaj też:

Papież Franciszek w Iraku: Mówimy "nie" terroryzmowi i instrumentalizacji religiiCzytaj też:

Papież Franciszek spotkał się z ajatollahem Al-Sistanim