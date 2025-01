Strzelajmy w Sylwestra, czyli o państwowym wokeizmie

Nie mam również dowodów, że moje wyjaśnienie tego wrażenia – o ile było słuszne – jest właściwe, ale postawiłbym na to, że to swego rodzaju gest Kozakiewicza pokazany wszystkim tym czułym serduszkom, które nasilają swoją antyfajerwerkową propagandę. W tym roku zwróciła moją uwagę szczególnie pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, pozująca z jakimś przerośniętym, wyjątkowo tłustym kotem (czy doprowadzenie zwierzęcia do takiego stanu też nie jest znęcaniem się?) oraz pan prezydent Trzaskowski z pieskiem.

Czy to nie paranoja, że sprawa sylwestrowych fajerwerków stała się w jakimś stopniu deklaracją światopoglądową? Tak – ale też nie jest to złudzenie ani przesada.