Papież Franciszek w Iraku: Mówimy "nie" terroryzmowi i instrumentalizacji religii

– Braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, nadzieja jest silniejsza od śmierci, pokój jest silniejszy od wojny. To przekonanie nigdy nie może zostać uciszony krwią przelewaną przez tych, którzy wypaczają imię Boga, podążając drogami zniszczenia – podkreślał papież Franciszek.

Modlitwa za ofiary wojny

– Zanim pomodlimy się za wszystkie ofiary wojny w tym mieście Mosul, w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie, chciałbym podzielić się z wami następującymi myślami: Jeśli Bóg jest Bogiem życia – a jest nim – to jego dzieciom nie godzi się w Jego imię zabijać innych dzieci. Jeśli Bóg jest Bogiem pokoju – a jest nim – to nie godzi się, Jego dzieciom prowadzić wojny w Jego imię. Jeśli Bóg jest Bogiem miłości – a jest nim – to Jego dzieciom nie godzi się nienawidzić – mówił papież Franciszek w niedzielę w Mosulu w Iraku.

Słowa te poprzedziły wspólną modlitwę za wszystkie ofiary wojny, "aby Wszechmogący Bóg obdarzył je życiem wiecznym i pokojem bez końca, i wziął je w swe miłujące ramiona".

– Módlmy się także za nas wszystkich, abyśmy, niezależnie od naszej przynależności religijnej, żyli w zgodzie i pokoju, mając świadomość, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami – podkreślał Ojciec Święty.

Pielgrzymka do Iraku

Papież Franciszek spotkał się w piątek z irackimi przywódcami katolickimi w Bagdadzie, w katedrze, w której 48 osób zginęło męczeńską śmiercią podczas ataku terrorystycznego w 2010 roku. Papież rozmawiał z przywódcami Kościoła pierwszego dnia swojej historycznej trzydniowej podróży do Iraku, wychwalając ich za wierne świadectwo o Chrystusie pośród lat przeciwności.

Ojciec Święty przebywa w Iraku w dniach 5-8 marca w podróży, której celem jest umocnienie nadziei prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w tym kraju oraz wspieranie braterstwa i dialogu międzyreligijnego.

Czytaj też:

Papież Franciszek spotkał się z ajatollahem Al-SistanimCzytaj też:

Ks. Zieliński: Franciszek spełnia marzenie Jana Pawła IICzytaj też:

Papież Franciszek spotkał się z emigrantami z Iraku