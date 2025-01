Strefa Schengen uległa rozszerzeniu. Dołączyły dwa państwa

Obywatele tych krajów są już zwolnieni z kontroli podczas przekraczania granic lądowych z dowolnym krajem Unii Europejskiej. Kontrole graniczne lotów powietrznych i morskich między Bułgarią a Rumunią zostały zniesione już w marcu 2024 roku.

"Witamy w Schengen, Bułgarię i Rumunię. Dziś witamy pełnoprawnych członków największej na świecie strefy wolnego podróżowania” – czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu Parlamentu Europejskiego na Facebooku.

Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen

Negocjacje w sprawie przystąpienia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen rozpoczęły się 13 lat temu. Wniosek o przystąpienie do strefy Schengen oba kraje złożyły w 2011 roku, jednak dopiero w 2032 roku udało im się pokonać opór Austriaków i Holendrów, którzy sprzeciwiali się pozytywnej decyzji w tej kwestii.

Przez cały okres negocjacji obywateli obu państw obowiązywały zasady jak w przypadku ruchu bezwizowego. Rumuni i Bułgarzy mogli odwiedzać kraje Schengen bez wiz, ale nadal musieli przejść kontrolę graniczną.

Komisja Europejska po raz pierwszy potwierdziła gotowość Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych w 2011 r. Od tego czasu Bułgaria i Rumunia wykazywały, że spełniają warunki przystąpienia do strefy.

Zostało to potwierdzone podczas trzech misji na granicach zewnętrznych Bułgarii i Rumunii w latach 2022 i 2023. W marcu br. KE uruchomiła także projekty pilotażowe z oboma państwami, aby usprawnić zarządzanie ich granicami zewnętrznymi, wzmocnić współpracę z sąsiadami oraz zapewnić szybkie procedury azylowe.

Od 1 kwietnia 2024 r. oba kraje rozpoczęły wydawanie wiz Schengen typu C, które pozwolą obywatelom państw trzecich przebywać na pozostałym obszarze strefy Schengen bez wizy przez okres 90 dni w ciągu 180 dni w celach turystycznych lub biznesowych, a także w celu odwiedzin krewnych i znajomych, wizyt oficjalnych, zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, pracy dziennikarskiej itp.

