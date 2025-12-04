Dane dotyczące gospodarki skoczyły w górę. Jak Polska wypada na tle UE?

W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,2 proc. W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6 proc. w ujęciu rocznym i nie zmieniła się m/m.

Eurostat podał również, że sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła w ujęciu rocznym o 1,5 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniła się.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał w ujęciu rocznym 1,3 proc. wzrostu, a w ujęciu miesięcznym 0,1 proc. wzrostu.

"Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najwyższy roczny wzrost całkowitego wolumenu handlu detalicznego odnotowano na Cyprze (+9,9 proc.), w Bułgarii (+7,4 proc.) i na Malcie (+6,2 proc.). Spadki odnotowano w Luksemburgu (-0,8 proc.), Austrii (-0,6 proc.) i Belgii (-0,1 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Podano ile naprawdę zarabiają Polacy

Nowy raport GUS "Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej" za czerwiec 2025 r. pokazuje wyraźny rozdźwięk między średnią statystyczną a płacami, które realnie trafiają do większości zatrudnionych.

W publicznych dyskusjach najczęściej pojawia się wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia. To jednak parametr, który może być mylący. Szczególnie, gdy porównamy oficjalną "średnią pensje" z własnymi zarobkami.

W czerwcu 2025 r. średnia płaca brutto bowiem wyniosła aż 8766,10 zł. Skąd taki wynik? Średnia arytmetyczna mocno reaguje na najwyższe pensje, przez co wąska grupa najlepiej opłacanych pracowników — jak kadra zarządzająca czy specjaliści z branży IT — istotnie podnosi ostateczny wynik.

Bardziej adekwatnym wskaźnikiem jest mediana, czyli wartość dokładnie pośrodku rozkładu wynagrodzeń: połowa pracowników zarabia mniej, połowa więcej. Według GUS w czerwcu 2025 r. mediana wyniosła 7138,25 zł brutto.

Różnica między tymi dwoma wskaźnikami jest znacząca — mediana wypada o 18,6 proc. niżej niż średnia, czyli o ponad 1600 zł.

