Tyle wyniosła przeciętna pensja w Polsce. Jest haczyk

Takie wyliczenia oznaczają, że w skali ostatnich 12 miesięcy średnia pensja wzrosła o 9,2 proc., z czego w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób o 8,6 proc.

Dane obejmują wszystkich zatrudnionych, również prezesów

Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja wynosiła w drugim kwartale 4,1 proc. rok do roku, realny, średni wzrost płac można oszacować na 4,9 proc. rok do roku w całej gospodarce w drugim kwartale i na 4,4 proc. w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób.

"Kwota nazwana 'brutto' jednak nie jest tym, co pracodawca realnie płaci pracownikowi. Przy 8856,67 zł miesięcznie pracodawca płaci tak naprawdę 10670 zł, a pracownik zatrudniony na umowę o pracę dostaje na rękę 6368 zł, czyli niecałe 60 proc. faktycznej wypłaty. Resztę pochłania PIT i ZUS" – przypomina Business Insider Polska.

Portal zwraca uwagę, że opublikowane dane obejmują wszystkich zatrudnionych, a zatem również prezesów oraz menadżerów. "Prezes potrafi zarabiać ponad stukrotność średnich płac swoich pracowników, tak było np. w Pepco i InPost w 2024 r., więc znacząco zawyża to średnią. Dużo lepszą miarą zarobków przeciętnego Polaka jest mediana" – podkreśla serwis.

Tyle wyniosła mediana zarobków

Wspomniany wcześniej wskaźnik został opublikowany przez GUS na początku października. Raport zawiera dane z kwietnia tego roku. Wynika z nich, że mediana zarobków w gospodarce narodowej wynosi 7262 zł brutto. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu wskaźnik ten wynosił 6 882,80 zł brutto.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń była wyższa o 1389 zł od mediany wynagrodzeń ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższa o 712,36 zł.

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – w przypadku mężczyzn wyniosła 7451 zł, natomiast wśród kobiet — 7083,20 zł.

Ile zarabiają Polacy? Dane ujawniły wyraźny trend

Tylu Polaków żyje w skrajnej biedzie. Porażające dane