Ile zarabiają Polacy? Dane ujawniły wyraźny trend

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,5 proc. r/r we wrześniu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Ceny producentów spadły

Jednocześnie GUS donosi, że spadły ceny producentów. "Według wstępnych danych we wrześniu 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu z wrześniem 2024 r. (o 1,2 proc.), jak również w stosunku do sierpnia 2025 r. (o 0,2 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to spadek w ujęciu rocznym o 1 proc.

We wrześniu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w porównaniu z wrześniem 2024 r. (o 2,5 proc.), utrzymały się natomiast na poziomie zbliżonym do notowanych w poprzednim miesiącu, podał też GUS.

Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła

Z kolei produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,4 proc. r/r we wrześniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny

"We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,4 proc.), natomiast w porównaniu z sierpniem br. zwiększyła się o 16,0 proc. W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,2 proc.)." – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 5 proc.

