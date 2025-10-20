Nowa funkcja Andrzeja Dudy. Został członkiem rady nadzorczej

Jak mówi były prezydent w rozmowie z "Pulsem Biznesu", po latach służby publicznej chce wykorzystać swoje doświadczenie, "aby wspierać rozwój technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę".

ZEN.com to spółka założona w 2018 roku w Rzeszowie przez Dawida Rożka, przedsiębiorcę znanego wcześniej z udziału w tworzeniu platformy gamingowej G2A. Firma obsługuje płatności w 28 walutach i oferuje klientom karty wielowalutowe z indywidualnym numerem IBAN.

Czym zajmie się prezydent?

Były prezydent tłumaczy, że zdecydował się dołączyć do fintechu, ponieważ docenia przedsiębiorczość i determinację jego twórców. – Podziwiam energię młodych ludzi, którzy bez kompleksów realizują swoją zaplanowaną strategię rozwoju – przyznaje w rozmowie z dziennikiem.

Duda zauważa, że polski sektor bankowy jest bardzo rozwinięty cyfrowo, ale ZEN.com stawia sobie ambitniejszy cel – budowę kompleksowego ekosystemu finansowego. – To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami – chodzi o stworzenie całego intuicyjnego systemu, a nie tylko jednej usługi” – wyjaśnia. Dodaje, że doradza zarządowi, aby myślał nie tylko o młodszych klientach, lecz także o „pokoleniach bardziej dojrzałych, które coraz śmielej korzystają z technologii – mówi.

W nowej roli Duda zamierza koncentrować się na bezpieczeństwie finansowym użytkowników oraz relacjach firmy z regulatorami.

Nowe plany po prezydenturze

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Duda zapewnia, że nie planuje powrotu do politycznej rywalizacji. – Moja działalność w polityce zawsze była przeze mnie traktowana jako dosłownie służba publiczna, a nie ambicjonalne ubieganie się o funkcje – podkreśla.

Jak zapowiada, zamierza działać w dwóch obszarach: biznesowym i doradczo-publicznym. Poza aktywnością w radach nadzorczych chce rozwijać biuro byłego prezydenta w Krakowie, a w przyszłości również w Warszawie. Wraz z dawnymi współpracownikami planuje utworzenie think tanku, który miałby „pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza”.

