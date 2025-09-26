Polacy o przyszłości Dudy. Gorzki sondaż dla byłego prezydenta

Na początku sierpnia wraz z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego Andrzej Duda przestał być prezydentem Polski. Zakończyła się tym samym jego druga kadencja. Urząd głowy państwa sprawował przez ostatnie 10 lat.

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: "Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?". Aż 59,9 proc. respondentów nie wierzy w byłego prezydenta i to, że będzie miał realny wpływ na krajową politykę. Przeciwnego zdania jest 16,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 23,3 proc. badanych.

Więcej kobiet niż mężczyzn (61,3 proc. versus 58,4 proc.) uważa, że Duda nie odegra ważnej roli w polityce. Najmniejszą wiarę w byłego prezydenta mają osoby powyżej 50. roku życia. Dalej znaleźli się respondenci z przedziału 25-34 – 59,7 proc. oraz grupa 35-49 – 56,8 proc.

Aktywny były prezydent

Można było spodziewać się, że po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda będzie chciał odpocząć od życia publicznego. Wszyscy, którzy tak myśleli zapewne są zaskoczeni. Były prezydent ma bowiem bardzo aktywnie zaplanowany najbliższy czas. Polityk ma bowiem zaplanowany szereg spotkań autorskich w ramach promocji swojej autobiograficznej książki "To ja".

"Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie. Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista. Relacjonuję rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach. Opowiadam o tym, jaki wpływ na moją prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego i z jaką wizją Polski przekazuję urząd Karolowi Nawrockiemu. 640 stron, ponad 250 ilustracji – w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z mojego telefonu i rodzinnego archiwum. To szczera opowieść o życiu i prezydenturze" – czytamy w opisie pozycji.

