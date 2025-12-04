Ile powinna wynosić prezydencka emerytura? Polacy zabrali głos

Pod koniec listopada Andrzej Duda poinformował, że otrzymał pierwszą prezydencką emeryturę. Świadczenie wynosi 9 349 zł.

Wiadomo, ile wynoszą emerytury pozostałych byłych prezydentów. Lech Wałęsa zdradził w 2022 r., że jego świadczenie to ok. 11 tys. zł "na rękę". Aleksander Kwaśniewski ujawnił, że jego emerytura wynosi nieco ponad 13 tys. zł brutto. Z kolei Bronisław Komorowski poinformował niedawno, że jego emerytura to nieco ponad 13 tys. zł brutto. Ocenił przy tym, że prezydenckie emerytury w Polsce są relatywnie niskie w porównaniu do innych państw oraz świadczeń sędziów, prokuratorów, generałów czy wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa.

Wysokość prezydenckiej emerytury ustalana jest na poziomie 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędującemu prezydentowi.

Emerytura byłego prezydenta. Polacy wskazali, ile powinna wynosić

W najnowszym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano, ile powinna wynosić emerytura byłego prezydenta. Odpowiedzi są zróżnicowane.

Największa grupa respondentów – 32,7 proc. – uważa, że była głowa państwa powinna otrzymywać świadczenie emerytalne w wysokości 5-10 tys. zł netto miesięcznie. Zdaniem 23,5 proc. badanych, prezydencka emerytura powinna być wyższa – od 11 do 15 tys. zł netto. 12,3 proc. ankietowanych uważa, że powinno to być nawet więcej niż 15 tys. zł netto. Natomiast 11,6 proc. pytanych wskazało opcję "do 5 tys. zł netto".

Co ciekawe, nie brakuje Polaków, którzy są za całkowitym zniesieniem świadczenia – 8,1 proc. uczestników badania sądzi, że prezydencka emerytura w ogóle nie powinna być przyznawana. 11,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

