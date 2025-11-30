Wiadomo, ile wynoszą emerytury byłych prezydentów. Podano kwoty

Andrzej Duda poinformował w czwartek, że otrzymał pierwszą prezydencką emeryturę.

"Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej »odprawy« dostałem na konto pierwszą prezydencką »emeryturę«. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji" – napisał na platformie X były prezydent.

Andrzej Duda dodał zdjęcie przelewu. Kwota jego prezydenckiej emerytury wynosi 9 tys. 349 zł.

Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski. Takie emerytury dostają

RMF FM sprawdziło, ile wynoszą emerytury pozostałych byłych prezydentów RP.

Lech Wałęsa, który był prezydentem w latach 1990-1995, w 2022 roku informował, że jego emerytura wynosi około 11 tys. zł "na rękę". Dodał przy tym, że przy obecnych cenach musi „jeździć po świecie” i szukać dodatkowych źródeł dochodu.

Aleksander Kwaśniewski, który urząd prezydenta RP sprawował przez dwie kadencje – w latach 1995-2005 – informował, że jego emerytura wynosi nieco ponad 13 tys. zł brutto, czyli około 11 tys. zł "na rękę". Aleksander Kwaśniewski tłumaczył, że "nie są to kwoty, które – jak ma się dużą rodzinę – mogą wystarczyć, więc oczywiście trzeba zarabiać". Były prezydent prowadził wykłady w Polsce i za granicą.

Bronisław Komorowski, prezydent RP w latach 2010-2015, informował w 2025 roku, że jego emerytura to nieco ponad 13 tys. zł brutto, czyli około 11 tys. zł netto. Tłumaczył, że mimo oszczędnego trybu życia również dorabia. Ocenił przy tym, że emerytury prezydenckie w Polsce są relatywnie niskie w porównaniu do innych krajów oraz świadczeń sędziów, prokuratorów, generałów czy wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa.

Emerytura prezydencka

Byłym prezydentom przysługuje dożywotnia emerytura prezydencka. To uposażenie przewidziane dla każdego byłego prezydenta RP. Świadczenie ma zapewnić stabilność finansową po latach służby na najwyższym stanowisku w państwie oraz uwzględniać dodatki wynikające z długoletniej pracy w administracji państwowej.

Sprawowanie urzędu prezydenta RP nie liczy się do stażu pracy potrzebnego do emerytury pobieranej z ZUS. To odrębne świadczenia. W przypadku zbiegu prawa do obu emerytur, były prezydent ma prawo do wyboru jednego lub drugiego.

Wysokość emerytury prezydenckiej ustalana jest na poziomie 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędującemu prezydentowi. Przy uwzględnieniu wysokości obecnego wynagrodzenia zasadniczego oznacza to kwotę w wysokości ok. 13 tys. 800 zł brutto miesięcznie.

