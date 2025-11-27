Duda otrzymał pierwszą emeryturę. Ujawnił jej wysokość

"Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej »odprawy« dostałem na konto pierwszą prezydencką »emeryturę«. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji" – napisał na platformie X były prezydent.

Andrzej Duda dodał zdjęcie przelewu. Kwota jego prezydenckiej emerytury wynosi 9 tys. 349 zł.

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Poprzednim prezydentem był Andrzej Duda, który sprawował najważniejszy urząd w państwie przez dwie kadencje.

Prezydencka emerytura

Andrzejowi Dudzie przysługuje dożywotnia emerytura prezydencka. To uposażenie przewidziane dla każdego byłego prezydenta RP. Świadczenie ma zapewnić stabilność finansową po latach służby na najwyższym stanowisku w państwie oraz uwzględniać dodatki wynikające z długoletniej pracy w administracji państwowej.

Sprawowanie urzędu prezydenta RP nie liczy się do stażu pracy potrzebnego do emerytury pobieranej z ZUS. To odrębne świadczenia. W przypadku zbiegu prawa do obu emerytur, były prezydent ma prawo do wyboru jednego lub drugiego.

Wysokość emerytury prezydenckiej ustalana jest na poziomie 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędującemu prezydentowi. Przy uwzględnieniu wysokości obecnego wynagrodzenia zasadniczego oznacza to kwotę w wysokości ok. 13 tys. 800 zł brutto miesięcznie.

Co przysługuje byłym prezydentom?

Były prezydent otrzymał również jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości odpowiadającej trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto urzędującego prezydenta (przy obecnych stawkach może to być jednorazowa kwota około 78 tys. 912 zł), środki na finansowanie działalności biura, które pokryją koszty funkcjonowania wraz z zatrudnionym personelem (może to być około 19 tys. zł miesięcznie), jak również dożywotnią ochronę, która jest pełniona przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP) i która obowiązuje na terytorium Polski.

