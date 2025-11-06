Andrzej Duda nie odpowie za swoje słowa. Sąd podjął decyzję

We wrześniu 2023 roku, pytany o film Agnieszki Holland "Zielona granica", ówczesny prezydent stwierdził, że nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy po zapoznaniu się z tym filmem, użyli wobec niego hasła "tylko świnie siedzą w kinie". To właśnie za te słowa pozwał Andrzeja Dudę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie została zaplanowana na koniec października. Jak się okazuje, proces nie trwał długo. W czwartek sędzia oddalił pozew przeciwko byłemu prezydentowi i nakazał powodowi pokrycie kosztów procesu w kwocie 750 zł.

– Przede wszystkim nie sposób udać, że wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w zauważalny sposób odnosiła się do powoda Konrada Dulkowskiego. A to z uwagi na brak łącznika indywidualizującego powoda, którego dotyczyła zniesławiająca, zdaniem powoda, wypowiedź – powiedział sędzia.

"Zielona granica"

"Zielona granica" to film przedstawiający, zdaniem Holland, "prawdziwą" sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Obraz opowiada bowiem o kryzysie na granicy z perspektywy "uchodźców", polskich aktywistów i strażników granicznych. Bohaterami są: rodzina z Syrii, nauczyciel angielskiego z Afganistanu oraz młody funkcjonariusz Straży Granicznej. W filmie zobaczymy m.in. Macieja Stuhra, Maję Ostaszewską, Tomasza Włosoka czy Agatę Kuleszę.

Przeciwko "Zielonej granicy" protestował Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. "Naszym Koleżankom i Kolegom na Wschodzie przesyłamy wyrazy serdecznego wsparcia, a inicjatorom i realizatorom filmu «Zielona granica» mamy do powiedzenia jedno: TYLKO ŚWINIE SIEDZĄ W KINIE" – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:

Zaskakująca decyzja MON. Współpracownik Dudy z ważnym stanowiskiemCzytaj też:

Duda wystąpił na Oxfordzie. "Za kilkadziesiąt tysięcy"